萬事達卡Mastercard SpendingPulse周一發布報告，在涵蓋假期購物旺季大部分時間的11月1日至12月24日這段期間，美國的零售額較去年同期成長7.6%，儘管通膨高漲、荷包緊縮，但超優惠的折扣還是吸引了很想購物的人。

這樣的消費增長力道超出萬事達卡在9月所預測的成長7.1%，當時該公司預期消費者會提前在10月採購商品。

不過，今年美國年底節日旺季的零售額增長還是遠低於去年的成長8.5%，顯見升至數十年高點的通膨、利率不斷升高和經濟可能衰退的擔憂使消費者變得較為保守謹慎。

在節日旺季期間，亞馬遜和沃爾瑪等零售商為了打消過剩的庫存、使庫存回到正常水位，在美國推出折扣超殺的促銷活動。這些折扣在感恩節到網購星期一（Cyber Monday）這5天裡，讓玩具到電子產品等各種商品都迎來強勁的需求。

惟根據Mastercard SpendingPulse提出的報告，在這段大約兩個月的時間裡，電子產品的銷售額還是減少了5.3%。

服飾和餐廳的銷售額分別增長4.4%和15.1%，為整體零售額帶來提振。

報告亦指出，線上銷售額成長10.6%，略低於去年的成長11%。今年電商占總零售額約21.6%，高於去年的20.9%，顯示美國消費者越來越喜歡在網路上購物。

Mastercard SpendingPulse透過各種支付方式來衡量實體店和線上零售額，但這份報告並未將汽車銷售納入，且未針對通膨進行調整。

萬事達卡經濟研究所（Mastercard Economics Institute）北美首席經濟學家Michelle Meyer在聲明中表示，在今年的節日旺季，美國消費者與零售商都表現得不錯，在經濟壓力不斷升高之際展現出韌性。