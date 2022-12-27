中磊(5388)宣佈，將參與1月5日至8日於美國拉斯維加斯舉行之CES 2023消費電子展。CES 2023為全球規模最大之消費電子產品盛會，此次中磊由董事長王煒及總經理林斌領軍，展出全系列人工智慧物聯網(AIoT)及超寬頻電信聯網解決方案，並與全球電信服務商就下世代智慧家庭應用及寬頻技術進行廣泛交流。

隨著5G、AI等前瞻技術應用發展成熟，人工智慧物聯網(AIoT)進入快速成長階段。據研究機構BrandEssence Market Research預估，全球AIoT市場價值將從2021年的150.4億美元增至2028年1,440.7億美元，2021 ~ 2028年複合成長率(CAGR)將達38.1%。

中磊總經理林斌表示，中磊長期致力於電信寬頻核心技術研發，掌握市場需求。此次於CES 2023展出全系列人工智慧物聯網及超寬頻電信聯網解決方案，提供客戶高附加價值產品及多元應用，期許成為電信營運商最佳技術夥伴，共創產業新價值。

中磊研發之智慧家庭雲端監控解決方案整合網路攝影機及各式感測器等多元產品組合，藉由AI邊緣運算提升監控效率，降低延遲及減少網路頻寬，廣泛應用於門禁控制、居家監控、施工安全監測等，提供系統整合商跨平台、跨產品/服務，提升安控應用之附加價值。

Connectivity Standards Alliance甫於今年十月發布Matter 1.0規格，中磊感測器已率先支援Matter標準和各種智慧家庭所需之通訊技術，擴大裝置間相容性，強化消費者智慧聯網使用體驗。隨著元宇宙和AIoT發展趨勢，寬頻技術邁入競速新紀元，中磊將於會場展出新世代5G小型基地台、5G固網無線接入設備(5G FWA)、DOCSIS 3.1閘道器、XGS-PON、WiFi 7/6E路由器等超寬頻電信聯網產品，大幅提升電信營運商佈署效益，並提供用戶高速穩定之無線寬頻體驗。