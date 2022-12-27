由於西方制裁的壓力，俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)被迫在明年初關閉在阿聯酋(UAE)的辦公室。

由於西方對俄羅斯金融體系的全面制裁，俄羅斯的Sberbank也是被阻止進入國際SWIFT支付系統的主要銀行之一，一些資深主管也是受到制裁的對象。

Sberbank的副總裁Alexander Vedyakhin說：「不幸的是，由於制裁的管制，我們在阿布達比(Abu Dhabi)的SberInvest中東辦公室面臨嚴重限制，我們不得不在2023年第一季關閉該處辦公室」。

然而Sberbank將在阿聯酋市場繼續為客戶提供服務，並與中國監管單位積極溝通，希望能開設新辦公室。副總裁說，希望到2023年底，能在中國開設一家分行，通常這需要一年半到兩年時間。

歐洲央行在今年三月曾警告，由於存款擠兌，Sberbank在維也納的歐洲分行面臨破產命運；隨後該分行遭到歐洲央行下令關閉。

俄羅斯央行曾在今年稍早下令各金融機構，限制資訊揭露。Sberbank曾在本季度揭露，1~11月淨利年減84.8%，但表示，Sberbank銀行有信心在12月恢復獲利。