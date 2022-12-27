2022年房市雖有黑天鵝當道，不過，據統計，繼去年全台推案量攻頂1.7兆，今年再次超越極限，總銷爆出史無前例的1.94兆元，直逼2兆元巨量。591新建案分析，今年房市多空拉鋸，市場風向難測，加上此前央行祭出限貸、限期開工等措施，不少已砸下大筆銀彈獵地的建商只能帶著鋼盔向前衝，正好又遇上疫情導致營建成本及房價飛漲，才會形成今年「買氣越冷，推案越熱」的特殊現象。

591新建案總編輯李忠哲表示，現階段由於選舉等短期議題消散，建商逐漸恢復正常推案，估計到明年中旬還有一波市場供給釋出。不過受限全球貨幣緊縮及《平均地權條例》修正草案等影響，甚至是下半年即將開跑的總統大選等雜音，明年房市將回歸基本面，部分推案量過高的地區，更要留意是否會有賣壓出籠，提醒購屋族要隨時留意市況並即早修正，才能安然度過變化多端的大環境。

觀察各縣市，台北市由於房價過高，現階段不只大坪數產品買氣腰斬，小宅銷況也開始放緩，因此建商除了去化手中餘屋，也逐漸將重心轉向新北、桃園等地，導致全面量縮。

反觀總銷高達4300億元的新北市，受惠北市買盤外溢，加上重劃區新案挹注，熱度得以維持恆溫，像三重區今年就在百億指標案接棒進場下，案量突破900億元，為各行政區最高。

桃園今年推案悉數上揚，首度擠進全台總銷前15大行政區。新竹縣市，在以東區、竹北市雙箭頭領軍下，無論價量都呈現「沒有最高、只有更高」的狀態。

台中下半年利空發酵，部分餘屋過多或房價劇烈漲幅的地區，建商也嗅到風向轉變，推案態度轉趨保守，表現較上半年明顯熄火。

轉往南二都，台南今年能小跌；高雄市在建照卡關、疫情延宕等新案陸續回流下，個案數及戶數明顯反彈。