屏東縣枋寮鄉26日凌晨發生一起隨機搶案，49歲吳姓女子與50歲陳姓女子結伴返家搭上舊公寓電梯時，突遇一名男子持水果刀搶劫，幸當下電梯門正巧打開，兩名女子趁機拔腿狂奔，雖途中一度與嫌犯拉扯導致手受傷，但最終未讓犯罪得逞，警方表示，目前已鎖定犯嫌身分，全力追查中。

枋寮警分局指出，26日零時56分許，獲報枋寮鄉東海社區的舊公寓電梯發生歹徒持刀搶案，經查，被害人吳女及陳女在返家搭電梯時，遭犯嫌持刀要求交付財物，過程中正巧電梯打開，兩名被害女子逃出電梯，但犯嫌竟著手拉扯吳女包包，導致吳女手部遭割傷，所幸最後兩女機警逃出電梯，無財物損失，犯嫌犯後徒步逃離現場。

屏東兩名女子返家途中，遇到一名男子持刀闖電梯搶劫，造成其中一名女子輕傷，目前警方已經鎖定對象追緝。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方表示，案發地點為老舊公寓，電梯內及電梯出入口都無裝設監視器，但經擴大調閱案發處所周邊巷弄多處路口監視器影像畫面，目前已掌握影像及犯嫌身分，全案朝搶奪、恐嚇取財偵辦，並積極查緝犯嫌到案。