白目男嘴砲「小孩誰的種」 他翻臉走人被狠K 右眼球破裂

28歲江姓男子日前與楚姓友人在東園街居酒屋聚餐，喝過頭的江說話沒分寸，說楚的小孩「跟誰生的？」楚男聽後憤而離席，江認為楚應該留下酒錢，雙方拉扯時，江拿酒瓶敲楚的頭，造成楚右眼球破裂，視力終生受損，檢警事後依重傷害將江法辦。

警方調查，楚男和女友、江等多名友人，9月初時在東園街某居酒屋餐聚，江男酒後亂開玩笑，質疑楚和其女友「小孩是誰的種？」楚聽後十分不滿，站起身就要離開。

不料江還認為楚冒然離開，至少應留錢分攤餐費，拉著楚不讓他離開，雙方發生拉扯，江最後還失控拿著酒瓶，朝楚頭部狠敲一記，造成造成楚男右眉骨骨折、右眼眼球破裂，經醫師診斷視力恐永久受損（裸視0.5以下）。

萬華警方獲報後到場後將傷者送醫，並將滋事江帶回偵訊，江坦承酒後失控，因怕楚不付錢才會攻擊對方，警訊後被依重傷害送辦，警方也呼籲民眾飲酒應該適量，乘著酒意妄行容易衍生事端，若涉不法警方必將強制介入，適時管束依法究辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！