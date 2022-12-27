2023台中麗寶跨年演唱會散場替代道路示意圖。(警方提供)

「2023台中麗寶跨年演唱會」，將於12月31日晚上9時到明年1月1日凌晨1時止，該活動採自由入場，參加民眾可自行開車或騎車前往。警方指出，因適逢元旦連續假期，活動期間周邊路段將湧入大量人車造成壅塞回堵狀況，警方分局已預先規畫各項交通疏導措施，提供活動進場及散場時替代路線，提醒用路人應注意並配合辦理。

警方表示，往麗寶樂園行駛路線部分，可由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段，若遇壅塞回堵，建議民眾可於下交流道後左轉眉山路繞行甲后路、月眉東路後進入園區停放車輛；如行駛國道1號，可於國道1號台中系統接國道4號，下國道4號神岡交流道接后神路、月眉東路一段至活動會場。

民眾行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場。活動散場時，也可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家。

警方強調，因國道1號后里交流道鄰近活動會場，民眾常因導航最短路程，而造成上交流道前壅塞現象；建議勿直接行駛國道1號后里交流道，可避開車潮；另活動會場停車部分，請將車停放麗寶樂園停車場，並應注意勿違規停放於周邊道路，大甲警分局將派員加強交通取締。e