現代人越來越重視健康，「代謝症候群」這名詞也逐漸廣為人知，醫師表示，若被醫師告知有代謝症候群的疑慮，就必須開始注意飲食等生活習慣，否則未來罹患三高等慢性病機率大增，曾有一名40多歲的男性，多年前曾被提醒要減重，但他未配合，後來短時間內體重減輕15公斤，血糖飆升，才知已罹患糖尿病。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中分享，一名40多歲的男性患者就醫時表示，曾在5年多前做過一次健檢，當時其醫師曾提醒他，有血壓高、腹部脂肪及血糖偏高等問題，並告誡病患要減重，但當時未開藥給患者吃，患者因此不以為意，繼續原來的飲食生活方式。

陳欣湄表示，之後的3至5年間，患者共胖了10公斤，且期間未回診或追蹤，直到有天患者發現自己短時間瘦了15公斤，且每天要喝3000cc的水，突然意識到自己符合「吃多喝多尿多」的情況，因此就醫檢查，發現其空腹血糖已經超過250，「也就是已成了糖尿病患者。」必須使用藥物治療，且逆轉機率也大幅下降。

陳欣湄表示，患者因此悔不當初，懊惱自己當時未聽醫師告誡減重及改善飲食生活習慣一事。她因此提醒，代謝症候群有5個數據包括腹部肥胖，男性腰圍≥90公分、女性腰圍≥80公分；血壓偏高，收縮壓≥130mmHg、舒張壓≥80mmHg；空腹血糖偏高≥100mg/dl；三酸甘油酯偏高≥150mg/dl；高密度脂蛋白膽固醇過低，男性<40mg/dl、女性<50mg/dl。

她表示，如果5個數據中，其中3個超標，小心可能已代謝症候群，若有代謝症候群者未來得到慢性病機率大幅上升，例如三高，未來得到心血管疾病風險及因此死亡風險也高於一般人。