58歲韓國女星朴海美曾出演韓劇《搞笑一家人》、《老天爺啊！給我愛》、《奇皇后》等作品，出生富裕家庭的她，從小備受寵愛，豈料在大學時遭到追求者非禮，父母只能委屈下嫁對方，後來自由戀愛的第二段婚姻，卻又因為老公的酒駕毀於一旦，背負5億債務，命運相當坎坷。

朴海美從小就展現對音樂劇的興趣與熱愛，好不容易考進進梨花女子大學聲樂學系，豈料遇到一個瘋狂追求者，朴海美曾多次拒絕對方，沒想到最後對方竟對她做出猥褻行為，在當時保守的民風下，朴海美的父母為了保護女兒名聲，只能忍痛將她嫁給對方，沒想到婚後沒幾年，丈夫就開始她暴力相向，受不了折磨的朴海美最終選擇離婚。

朴海美離婚後，將時間和精力投注在事業，讓她獲得了「音樂劇之虎」的美稱，她也遇到了同為音樂劇演員的黃民，兩人墜入愛河，但朴海美害怕黃民接受不了大九歲的她，以及曾經離過婚還有一個孩子的過往，選擇將這些全部都隱瞞了下來。所幸的是，婚後兩人育有1子，她最終還是選擇坦白過往，黃民得知後絲毫不介意，還主動邀請朴海美的長子到家中一同生活，並無條件支持朴海美從音樂劇改往演藝圈發展。

好景不常，2018年時，黃民酒後駕駛發生嚴重車禍，他所駕駛的車上2名乘客當場死亡，並遭到判處4年的徒刑，朴海美當時一肩扛起鉅額賠償費，悲痛表示死亡的2人是她的音樂劇弟子，「我不知道該怎麼繼續活下去，我很害怕也很抱歉，心就像要被撕裂一樣，我就算死了也不見得會被原諒」。

事實上，朴海美已經耗資5億韓元製作音樂劇，財務緊縮以及丈夫發生車禍讓她一夜白頭，這件事激起韓國民眾的撻伐，朴海美因為受不了良心的譴責，向黃民提出離婚，獨立扶養2名兒子。近年她拼命工作，努力還債，所幸兩個兒子相當孝順，也成為優秀的音樂劇演員，他們相當心疼母親的過往，希望媽媽能夠盡快走出陰霾，鼓勵她嘗試新的感情。

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