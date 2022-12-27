要變天了！天氣風險分析師林孝儒表示，明天起東北季風南下，一路延續到31日跨年夜，預估北部、宜蘭14-17度，其他地區14-26度，同時周三到周末水氣增多，其中周四至周六北部、東半部的日累積雨量有機會達到大雨等級。

林孝儒在臉書指出，明天開始新一波東北季風南下，持續至跨年夜，這段期間氣溫回升幅度被抑制住，預估北部及宜蘭氣溫14-17度、中部及花蓮14-23度、南部及台東14-26度，西半部受輻射冷卻影響，局部平地低溫有機會達11-13度，越往南日夜溫差越大。

降雨部份，林孝儒表示，今天開始迎風面北部及東半部有些零星降雨外，周三到周日台灣附近的水氣有增多的趨勢，加上東北風環境，北部及東半部容易降雨，轉為濕涼天氣。

林孝儒表示，周四至周六（29至31日）的日累積雨量有機會達大雨等級，背風面中南部影響不大，以晴時多雲為主，雖然周四、周五雲量慢慢增多，局部地區轉為多雲天氣，但大致上不太有降雨的影響。提醒跨年夜至元旦，北部、東半部要注意降雨，天氣型態偏濕涼，中南部日夜溫差大。

林孝儒表示，元旦到下周一（1月2日）東北季風減弱，各地氣溫回升1、2度，但最快下周一晚間將再有一波冷空氣南下，影響一連幾天，台灣氣溫又下降且較冷，雖然目前冷空氣強度為東北季風或大陸冷氣團等級，但仍有待觀察，好消息是水氣不多，北部、東部降雨有減緩。總結來說，未來一段時間的氣溫感受偏涼冷，僅中南部白天高溫才有些舒適感，而北、東部多為陰雨，外出記得做好保暖及攜帶雨具。