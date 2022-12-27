國民黨台北市議員徐巧芯日前在網路直播節目爆料，因認定國民黨在九合一大選後氣勢很好，黨內有人在運作2024要沒收立委初選，改為直接徵召現任，讓徐質疑，「那麼有戰功、肯打仗的人要去哪？」對此，資深媒體人謝寒冰也預言，若是國民黨再度走回候選人內定的老路，那麼100%會重演2020年總統、立委皆輸的慘況。

中天政論節目《辣晚報》昨（26）日就徐巧芯爆料相關議題進行討論，當主持人盧秀芳問到，民進黨就是因為沒收初選導致大敗，「國民黨敢喔？」時，謝寒冰表示他認為國民黨敢，因為他們向來「吃不了三天飽飯」。他也呼籲，有這麼多人想選立委很好，但請去台南、高雄、屏東等藍營艱困選區選，不要老是只想撿現成、撿便宜。

謝寒冰支持國民黨辦黨內初選，他指出，資深立委們面對年輕挑戰者時，如果覺得自己服務好、實力夠，那就跟挑戰者拚一下民調，因若是自己實力夠，別人也撼動不了，此舉還能夠促進黨的世代交替。

謝寒冰認為，國民黨在此次九合一大選根本沒有贏，因為民進黨雖然在縣市長席次上大敗，但在議員席次上卻有增長，且就算蔡政府施政爭議頻傳，民眾也還是對國民黨不放心。因此他預言，如果國民黨的聲勢還沒重振起來，黨內就有人已在想著要卡位、封殺別人，又走回「幾個大老圍在一起封官派爵」的老路，這100%會重演2020年大選總統輸、立委也輸的情況，「不用大陸助攻，你們自己內鬥就死掉了」。