日本11月景氣似乎好轉，首先是邊境大開加上國內旅遊有補貼金，當地零售銷售已連續9個月成長。同時，失業率下降，可應徵的工作數量還是維持高檔，也沒有減少跡象。

日本上個月失業率從10月2.6%小降至2.5%，另外，與10月一樣，1位求職者可以有1.35個職缺可以選擇，繼續維持從2020年3月新冠病毒爆發以來最高水位。

26日，日本央行曾表示，希望在當地人力吃緊下，可以激發日企幫員工加薪的意願。同時，日本央行沒想過，近期就會改變目前超寬鬆的貨幣政策。而更高的通膨數字，也有可能讓公司提高薪資，以光學大廠佳能來說，計畫20年以來首次要加薪。

受到全球恐怕出現衰退、中國經濟成長受阻、日圓還是相對疲弱，以及進口成本大增下，不僅讓日本民眾消費縮手，也影響到企業獲利。不過，日本官方對自己經濟成長還是信心滿滿，上周上修預估值，從7月1.1%增至1.5%。

日本物價正飆至40年新高，在大多數沒有薪水沒有增加的受薪家庭中，購物時難免會精打細算，不敢像以前一樣大手大腳的。日本11月零售銷售雖比10月明顯要少，但至少還是正向成長，未像2月一樣出現負值。

上個月，日本零售銷售年增2.6%，低於3.7%普遍預估值。同時，也比10月份4.4%以及9月份4.8%要差。經季節性因素調整後，11月份零售銷售也月減1.1%，5個月以來首次下滑。

根據日本官方統計，在10月大開國境後，有差不多50萬國際觀光客去日本遊玩。至於11月一整個月，訪日遊客立刻多一倍近100萬人。不過，若與疫前2019年的11月相比，上個月旅日人數還是大減約62%。