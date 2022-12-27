葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）雖然沒能抱回世足獎盃過節，但他的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）還是給他準備了一個大禮：一輛勞斯萊斯敞篷車！這台Rolls Royce Dawn convertible價值估計30萬英鎊（新台幣1113萬），C羅看見之後也相當驚喜，這輛名車相當於他一個星期的工資了（先前在曼聯的周薪50萬英鎊，還要被課重稅）。

C羅一家的耶誕活動似乎是喬治娜在張羅，從她在IG的影片看出，一家人先是參觀了房子裡的耶誕布景，包括餐桌上一整排的蠟燭。接著小孩子拆開耶誕禮物，小女孩獲得小型單車，12歲的兒子小羅納多獲贈一大台駕駛模擬器。影片壓軸是C羅抱著小孩去看喬治娜送給他的禮物，一輛有紅色緞帶繫上的新車。

目前成為自由球員的C羅，到了明年1月就要迎接嚴酷的轉隊市場，即使結果不如意，他還有沙烏地阿拉伯聯賽的豐厚合約做為退路，暫時可以把不愉快的事拋在腦後。

C羅的勁敵梅西（Lionel Messi）也在耶誕節曬出全家福，雖然背景同樣有豪宅，主要照片就是全家人站在耶誕樹旁邊合影而已。梅西今年不需要耶誕禮，他自己就是耶誕老人，他帶回的世足金盃被阿根廷足總比喻為「梅西老爹送給阿根廷人的大禮物」。