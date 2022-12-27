總統蔡英文睽違2年終於將在今（27）日下午接受媒體聯訪，並針對「強化全民國防兵力結構調整方案」向民眾報告兵役延長一事。不過國民黨立委鄭麗文質疑，這2年來除了役期延長的問題外，明明還有內閣、內政等一籮筐的問題，如行政院在院長蘇貞昌的帶領下，一堆政策跳票，他本人更動不動就問候立委親屬，「惡霸口吻跟地痞無賴沒兩樣，完全不把人民當一回事，內政要怎麼落實排黑？」

鄭麗文昨日在臉書表示，過去6年民進黨大打抗中保台牌，無視國家安全、區域穩定、台美關係及役男權益，2018年開始實施募兵制的就是蔡英文，如今因美國多次「示警」，又要把兵役延長的也是蔡政府，「蔡英文身為總統怎麼可以這樣兒戲？2018年扛得住，為什麼現在就扛不住了？」

「這兩年多來，台灣的國安問題難道只有兵役役期沒有延長嗎？」鄭麗文指出，內閣、內政問題一籮筐，每一項都是國安隱憂，蘇貞昌早在2013年就說「絕不容許黑道染指民進黨」，結果2021年民進黨自己坦承排黑條款沒有落實，如今更連環爆出嚴重治安問題，詐騙園區、擄人案件頻傳，九合一選舉前更爆發88槍案、爐渣案、光電利益等，甚至還有黑道介入議長選舉，每件事情都跟民進黨有關。

此外，鄭麗文強調，蘇貞昌帶領的行政院一堆政策跳票，蘇本人在備詢時，更動不動「問候」立委們的直系親屬，「惡霸口吻跟地痞無賴沒兩樣，完全不把人民當一回事，內政要怎麼落實排黑？」