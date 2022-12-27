香港娛樂大亨向華強老婆「向太」陳嵐，在演藝圈是有名的女強人，19日她在抖音玩起直播帶貨，才開播不到10分鐘，線上觀看超過80萬人，途中還賣起了床墊，暗諷汪小菲與大S離婚事件，話題度十足，最終創下破億的銷售數字，不過之後人氣卻嚴重下滑，網友狂批她「直播翻車」，甚至連兒子向佐的社群都因此遭人灌爆。

向太近來與張蘭一起搶直播商機，但是在直播裡的表情動作，顯然引起許多網友不滿，留言狂批：「看起來高高在上，嫌棄就不要拿出來賣我們啦」、「賣吃的自己都沒吃過」等負面評論不斷，導致原本粉絲數達940萬，大跌85萬後只剩下855萬，損失相當慘重，趕緊關閉留言區止血也沒用，因為不滿的網友轉戰兒子向佐的社群，留言狂罵：「請你媽媽大氣一點，打開留言區讓大家留言」。

不少網友指向太的直播能力和張蘭差太多。(圖/微博)

如今一向疼愛兒子的向太已打開評論區，不少網友憤怒表示留言被刪掉，同時狠酸要她開直播好退貨，「大氣點，評論就不要刪了」、「半個娛樂圈怕得罪向太，網友可不怕呀」、「向太呀，如果妳媳婦郭碧婷離婚了，床墊可千萬別要回來」、「向太再開一次直播吧，我好退貨」、「再給妳一次機會，妳已經刪我一次評論，再刪除這條我就把商品給妳退了！」，看來風頭仍未完全過去。