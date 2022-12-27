立委江啟臣昨日邀請內政部、交通部及台中市政府等單位，研商東豐快經費分擔事宜。（立委江啟臣服務處提供）

立法委員江啟臣昨日邀請內政部、交通部及台中市政府等單位，研商東豐快經費分擔事宜、國道四號豐潭段施工進度及未來與東豐快銜接工程規畫；監督地方交通建設進度，並要求各項工作務必如期如質完成。江啟臣強調，物調費用不該由地方政府獨自負擔，中央與地方需負擔的比例，不應該受到任何影響或變動。

江啟臣會中決議，中央政府依規定必須負擔的東豐快經費比例，不應改變；因國道四號豐潭段將於明年1月16日通車，有關東豐快與國道4號豐潭段增設交流道銜接段的計畫，台中市政府必須盡快啟動完成可行性評估，向高公局申請經費執行。

江啟臣表示，東豐快速道路是他長期以來為山城民眾爭取的重要聯絡道路，這條道路在2014年開工，原定2020年可完工，卻因故遭到延宕。盧秀燕市長上任後積極推動復工，停工許久的第3標在今年10月底已經標出，但台中市政府也同時面臨長期停工帶來的物價上漲問題。

今年初台中市政府估計東豐快整體需求經費已增加至130億餘元，至今年底，最新的經費需求若含立交共構經費高達190億餘元，這個金額是原計畫核定經費的二倍。江啟臣對於經費高漲極為不滿，他直言若非停工、長期延宕，這條道路早已完成，當初決定停工的代價是100億元，這個工程因延宕衍生的鉅額費用，相關單位應該究責，不應該由台中市民獨力承擔。

江啟臣說，2013年胡志強市長任內就與中央確定東豐快速道路的經費負擔比例，由中央負擔73％，地方負擔27％，10年來這條道路歷經停工、二階環評的程序，總經費已由原本91億元漲調至167億元，若再加計立交共構的經費，全案執行經費高達190億餘元。

針對國道四號豐潭段建設進度，上週江啟臣質詢交通部王國材部長，交通部已規畫在明年1月16日通車，國道四號豐潭段完工通車後，將構成大台中地區完整外環高快速公路網；紓解國道1號豐原大雅段交通嚴重壅塞情形，通車後，國道四號與東豐快的銜接工程也更為重要。

台中市政府表示，將依「高速公路增設及改善交流道設置原則」，向高公局提出「立交共構」計畫，申請經費執行。江啟臣強調，立交共構經費約23.5億元，請台中市政府儘速完成可行性評估，向高公局申請國道基金經費補助。後續作業時程，中央與地方應相互合作，讓這條銜接道路可以早日完成，提升民眾交通便利性。