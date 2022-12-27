晶華酒店除夕圍爐、春節聚餐內用，以及年菜外帶銷售業績傳捷報，其中春節期間各餐廳內用已客滿，常溫年菜外帶的業績也已達到目標近八成。為持續服務消費者、掌握年節餐敘以及送禮的需求，晶華酒店緊急加量推出由宴會廳主廚招牌菜色集合而成的「兔躍新春冷凍年菜組」，年禮的部分則由全新上市的「牛肉壽喜燒烏龍麵」以及肉量加倍的「重磅紅燒牛肉麵王」禮盒應戰，冷凍年菜每組6,680元，再送JIA 品家饗食燉鍋、冷凍麵食禮盒每盒300元起。

國境解封加上今年過年的假期長達十天，各地台商與華僑返台過年的人數也創下高峰，消費需求反應在年菜外帶以及除夕圍爐大餐上面。晶華酒店董事總經理吳偉正表示，因應10天的超長年假，晶華酒店今年在人力物力上都預先做好安排，食材備料是平日的三倍左右，外場人力在除夕當日也是全員到齊，希望消費者無論是選擇到餐廳內用、或是外帶回家饗宴，都可以得到完善的五星餐飲體驗。而美食外帶平台「晶華美食到你家」和酒店一樣全年365天不打烊，期能滿足不用族群消費需求。

由晶華酒店宴會廳主廚吳俊煌手路菜集合而成的「兔躍新春冷凍年菜組」，內容包括團圓桌上必備的湯品「御品鮑魚佛跳牆」、鹹香入味的「老滷筍干扣元蹄」、象徵吉祥昌運的「五柳枝燒金鯧魚」，表皮油亮、滿溢燻香的「窯烤煙燻甘蔗雞」，以及用料實在的「臘味干貝香米糕」，餐後更有口感綿密香甜的「冰心綠豆糕」，四菜一湯一甜點的超澎湃五星團圓年菜組合，每組優惠價6,680元，再送市值2,080元的JIA 品家饗食燉鍋，數量有限、送完即止。

晶華全新推出的「牛肉壽喜燒烏龍麵」冷凍麵食禮盒是以三燔本家的人氣鍋物壽喜燒為研發概念，餐廳料理長帶領團隊耗時近半年的時間才將美味商品化，招牌的壽喜燒醬汁是以日本清酒和昆布醬油調和而成，豐富的涮料則是烹煮過後的美國牛肉片搭配提振香氣與口感的洋蔥和牛蒡，簡單加熱即香氣四溢，湯與料滾煮後再加入口感Q彈的烏龍麵，麵體吸滿鹹香湯汁後起鍋，即完成這道滋味細膩醇厚的和風鍋物，每盒300元。

「重磅紅燒牛肉麵王」禮盒則是升級自長銷熱賣的「晶華紅燒牛肉麵」禮盒，主廚直接把原本每包重約80公克的牛腩肉加碼至160公克，讓人大呼過癮，美味的湯頭是以大量牛骨熬煮並加入用香油拌炒百里香、迷迭香、番茄、八角、花椒、肉桂葉等十數種香料，讓濃醇的湯汁充滿滋味豐富的香氣。每盒520元。

吳偉正表示，晶華國際酒店集團持續為美好生活與人類福祉擘劃未來。經過疫情的洗禮，晶華將危機化為轉機，透過實踐共學、共創、共好與共生的理念，積極強化同仁多面向職能，並整合永續發展的各項新視野，融入服務內容以及日常生活當中。吳偉正指出，晶華酒店相信，服務的力量可以感動世界，讓人們、社區和環境蓬勃發展的同時，也對下一個世代帶來正面積極的影響，晶華全體同仁們將致力完成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。