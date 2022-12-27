一名人妻出差回家後發現丈夫外遇，小三不僅叫丈夫「老公」，更傳送數張上身裸照、私密處照片給丈夫，2人更以「老公」、「老婆」互稱，曖昧對話都被年幼的女兒看見，女兒問她「媽媽，爸爸的老婆不是妳嗎？」，讓她心碎不已向2人提告求償，法官判2人應各給付人妻10萬元。

據判決書指出，人妻主張今年1月出差返家後，在家中電腦通訊軟體LINE發現小三叫丈夫「老公」，她欲拍照留存時，丈夫卻立即刪除，但承認有與小三曖昧聊天，並承諾不再聯絡。

不僅如此，小孩看到聊天紀錄後，女兒問她「媽媽，爸爸的老婆不是你嗎？為什麼有別的女人叫爸爸老公，爸爸還叫他老婆？」，小孩還看到「老公抱抱，老公親親，老公睡睡」等聊天紀錄，丈夫則告訴女兒這是玩遊戲；同年5月間她又在丈夫手機裡發現不雅照片，發現2人仍持續聯絡，種種行為造成她精神上受到嚴重打擊，一直有在看精神科，因此向2人提告求償100萬元。

法庭審理時，2人辯稱事實上並未見面，僅為網路交友，應無可能有實際接觸之事實，並無可能有任何逾越普通朋友情誼之情事存在，因此並未侵害人妻配偶權。

法官勘驗對話紀錄，可見2人間互以「老公」、「老婆」稱之，人夫曾傳送「我想你」、「我愛你」，而小三除曾傳送「老公，我很愛你」、「你的笨老婆」、「這一世我可以早點遇到你」等內容外，甚至傳送數張自己正面上半身裸照、私密處照片給人夫觀覽，可見2人間互動往來與一般交往中男女朋友無異，不僅互向對方吐露愛意，且已達表露軀體之情慾程度，顯逾越普通朋友一般社交行為往來。

法官也發現小三曾問人夫「是不是我放手了，你們夫妻兩就可以再回到過去了」，可見小三明知對方已婚，仍與其交往，已侵害人妻之配偶權，因此判2人應各給付人妻10萬元。