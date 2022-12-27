大陸男星胡歌過去演出《仙劍奇俠傳》、《射鵰英雄傳》、《琅琊榜》等古裝劇爆紅，更獲封「古裝男神」的美名，但他近期鮮少出現在螢光幕前，隨後竟被爆出因不肯接拍爛戲與帶新人得罪廠商；禍不單行的他又捲入肖像與代言問題，如今胡歌工作室發出聲明表示判決出爐。

胡歌工作室昨（26）日轉發律師微博聲明「對於所有的侵權行為，我們從未停止使用法律手段維護胡歌先生的合法權益」而該聲明中提到，胡歌目前公開的侵權訴訟案的進展，「諾必行」品牌中三起肖像權、姓名權侵權案在一審中獲得勝訴，將獲賠38萬元（約167萬台幣）。

另外一起「諾譽餐飲」案件二審則維持原判，獲賠62.5萬人民幣（約275萬台幣），其他品牌相關侵權案件證據皆以提交，目前訴訟正在進行中，最後胡歌也不忘呼籲粉絲注意消費騙局，不要再受騙。

胡歌工作室轉發律師聲明。（圖／截圖自胡歌工作室微博）

事實上，胡歌先前在他事業高峰時，宣布前往美國進修，但2017年回歸時作品集曝光明顯少了許多，對此，胡歌表示自己其實有引退的想法，直到發文前一刻才遭經紀人全退，而他更提到，到美國進修時，他原以為可以過上普通人的生活，更捏造「自由攝影師」的身分，但還是被認了出來，讓他無奈地說「逃出動物園後是更大的動物園」。