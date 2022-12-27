美國緝毒局（DEA）近日表示，芬太尼（fentanyl）已成為「美國所面臨最致命的毒品威脅」，它是一種非常容易讓人上癮的人造鴉片類藥物，其效力是海洛因的50倍。華爾街日報則以「中美關係惡化加劇美國芬太尼危機」為題撰文指出，中國化工企業在美國這場芬太尼危機中扮演重要角色，如今中美之間關係緊張，正在破壞阻止這些化學成分生產和銷售的努力。

報導指出，2018年中國限制芬太尼的兩種最常見成分的生產和銷售，此舉贏得了美國的讚譽，但此後美國對中國採取更強硬的對抗姿態，中國在捍衛自身利益方面也變得更加堅決，導致打擊芬太尼貿易的合作進而破裂。

拜登政府官員、打擊鴉片類藥物走私的聯邦委員會聯合主席David Trone透露，中國與美國毒品管制局和美國國務院官員之間有關芬太尼問題的對話已中斷。轉折點在於，今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於訪台，觸碰台海問題後，中國在被激怒下，中斷了所有涉及芬太尼問題的談判。

另根據法廣報導，在美國銷售的芬太尼，高達90%以上來自中國，中國芬太尼起初採取包裹郵寄的方式進入美國，當美國海關嚴查中國包裹後，中國業者改與墨西哥毒梟合作，向他們提供芬太尼原料，毒梟在墨西哥合成後再運送到美國。

芬太尼由於價格低廉、生產上相對容易，已在非法毒品市場中取代鴉片類處方藥及海洛因。美國緝毒局示警，僅2毫克的芬太尼，相當於鉛筆筆尖上的一點點份量，就被認為可能使人致命，官方數據顯示，2021年7月至2022年6月全美逾10萬人服用芬太尼過量致死。

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