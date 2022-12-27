距離2023年只剩不到一周時間，與印度神童阿南德同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯分析，2023年4月木星將進入牡羊座，烏俄戰爭的影響會擴大，同時通貨膨脹、全球經濟大衰退等，都會讓一般人感受到威脅與壓力；而延續多年的新冠疫情則可能出現持續一年的停滯期，直到2024年全球人類才有機會恢復正常生活。

李靜唯表示，吠陀占星分析年度運勢變化，主要會探討4顆星體，分別是代表物質層面的木星與土星，以及代表精神層面的羅喉（Ra）和計都（Ke）。

李靜唯指出，土星代表傳統、制約、法則、規範以及限制，2023年1月18日土星進入主管的星座水瓶座，水瓶座掌管眾人的思想、普世價值、新穎科技以及創新改變。當土星進入水瓶後，世代交替的變化將會產生，傳統的規則與價值可能會有新型態的表現方式，以上一次土星進入水瓶座為例，出現了網路人力銀行，取代在報紙上找工作的方式，也改變了資方尋找人才的途逕。

不過土星也代表疾病、災難、死亡，在吠陀占星中會以因果業力的方式來呈現。當土星進入水瓶座，象徵許多舊有的制約及規範必須學習創新及改變，就像易經未來20年即將走「離火卦」一樣，所有跟身心靈及高科技有關的產業都將受到高度的重視，大至量子醫學及人工智能，小至個人靈修能力，都會獲得意想不到的提升，所以2023年是非常利於個人精神成長的一年，包括宗教、信仰、靜坐、冥想、瑜珈、深呼吸，都是讓人類心靈能量能夠快速成長的契機。

李靜唯也說，這3年疫情及新疫苗所呈現出來的社會亂象及天災人禍，都是人類長期的業力積累而成，所謂「人在做，天在看」，因果輪迴，報應不爽。雖然亂世之中必下重典，譬如瘟疫、天災、人禍，但上天也是公平的，關上一扇門的同時也會再開一扇窗，因此亂世之中也會賜予人類恩典，所謂危機就是轉機，就像塔羅牌的「命運之輪」

而木星是吠陀占星最幸運及充滿樂觀能量的行星，代表高等教育、智慧、資源、信念、成長和擴張，李靜唯提到，木星將於2023年4月22日離開雙魚座進入牡羊座，牡羊座掌管行動方向、創造性、暴力衝突和戰爭。當木星進入牡羊座後，將會見到新的人事物有了新的發展方向與目標，而這些人事物經過汰舊換新後，將奠定後疫情時代的發展，以上一次木星進入牡羊座為例，北韓出現新領導人金正恩，接替金正日掌管國家政權即可看出。

李靜唯表示，當木星和土星會合或相映，將會賦予地球人類極大的精神能量及淨化，易經說「德不配位，必有災殃」，雖然全球在這3年經歷極大的低潮及重整，但最後結果始終是邪不勝正，善良正直的人必有福報，能夠健康存活下來即是所謂的「天選之人」。

至於羅喉代表貪婪、誣陷、巨大的世俗利益以及道德感薄弱，計都則象徵損失、欺騙、精神錯亂和傳染病。李靜唯說，2022年羅喉進入牡羊座發生了俄烏戰爭，今年羅喉計都位置依然沒有改變，但隨著木星進入牡羊座，戰爭的影響層面可能更擴大，對於一般大眾來說，會明顯感受到戰爭帶來的威脅和壓力，再加上土星進入水瓶座，會與羅喉、計都在相位上形成直角三角型，直接影響牡羊座，直角三角型的相位意義分別代表3種狀態，巨大衝擊、創新機會、和諧穩定。

除此之外，2022年2月俄烏之戰延續至今還沒結束，李靜唯認為這樣的衝擊，將造成全球通貨膨脹及醞釀多時的經濟大衰退，並在2023年讓全人類買單，不過好消息是，今年也有機會透過國際間新的制約與規範，重新創造世界的和諧及穩定。

但由於木星也位於牡羊座，很有可能再度擴大或延長戰事，李靜唯認為關鍵點會落在2023年6月15日到6月24日之間，因為此時木土2星的度數差距最小；而上一次土星與木星同時在相位上影響牡羊座的時間點則落在2012年初，當時發生了敘利亞內戰以及伊拉克內戰，且都持續很多年。

李靜唯指出，關於疫情的部份則要觀察雙魚座的狀態，由於雙魚座掌管醫療保健和流行疫情，隨著2022年木星進入雙魚座後，人類開始學習與病毒和平共存，新的變種病毒其實已不足以致命，只是接種疫苗是否會造成許多後遺症，仍有待時間印證。李靜唯也說，2023年木星離開雙魚座之後，疫情可能進入至少一年的停滯期，也就是病毒會一直存在也無法徹底消滅，但人類也具有足夠的控制能力與病毒共存，最重要的還是如何增加自己的免疫力，一直到2024年木星進入金牛座之後，疫情才會真正邁入穩定期，全球人類開始恢復正常生活。