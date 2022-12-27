台中市副市長王育敏。（圖／取自盧秀燕臉書）

大贏民進黨對手蔡其昌近30萬票，順利連任台中市長的盧秀燕，特別延攬前立委王育敏擔任副市長，引發政壇關注。就職第一個開工日，王就代表盧市長主持大肚社福館的開工典禮，向市民介紹這棟擁有3層樓，完整串連親子、托嬰、托幼的台中重要政績。這不僅是王的初試啼聲，也讓她成為全台唯一「上任就有政績」的副市長，獲得大批網友按讚，紛紛大喊「加油」二字。

盧秀燕昨（26）日在臉書發文表示，照顧下一代是她的責任，當天台中市大肚兒少家庭福利館開工動土了。而長期為兒少發聲的王育敏副市長，讓她的市政團隊多一分溫暖，過去王在民間擔任兒福聯盟的執行長，投入公職服務後也持續關注兒少福利，她很需要其專業，一起幫忙照顧台中的小寶貝們。

盧秀燕指出，當天大肚社福館的開工典禮，她特別拜託王育敏代表出席動土，他們規劃了3層樓的服務，1樓作為親子館，2樓是托嬰中心，3樓則是家庭福利服務中心，完整串連親子、托嬰、托幼。盧強調，孩子是台中未來的主人翁，也是她的寶貝，有了王的加入，公托及親子館倍增計畫，市府將加快腳步進行，「請家長放心，我們一定盡力守護每個孩子！」

此文獲得約6000人按讚與破百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「才上任第一天就有政績耶，也太猛了！」「謝謝育敏副市長一上任就馬不停蹄，一起讓台中的孩子有更幸福的將來！」「盧市長選這位副市長真是選對了」、「選她擔任副市長，足見盧市長的胸襟」、「王育敏，加油！」「溫柔的王副，期待看到市政戰力滿滿一面，加油加油」、「有好的政績，百姓有感，2024才能翻轉，加油！」