驅動IC歷經一個大波段的修正，主要是因為終端需求的低迷，法人預期，目前認為第四季庫存修正規模將較先前預估更大，並於明年第一季觸底，預期聯詠的庫存將於明年第一季回到約70~80天的水位，今聯詠(3034)、天鈺(4961)早盤均一度大漲7.5%，瑞鼎(3592)、敦泰(3545)盤中亦大漲3~4%。

本季三線晶圓代工業者的產能利用率將下滑至約80%，法人預期，二、三線業者的代工價格季減幅度將達中至高個位數百分比，故上述業者將須降低報價吸引客戶。目前晶圓交期已縮短至1~2個月，因此，看好DDI業者的庫存調整將較具彈性，進而讓供應鏈更易於管控庫存。目前認為第四季庫存修正規模將較先前預估更大，並於明年第一季觸底，預期聯詠的庫存將於明年第一季回到約70~80天的水位，但仍略高於5年與10年平均之59天與57天。

電視LDDI(大尺寸驅動IC)需求於第三季度末觸底，也發現到有面板業者已開始釋出新的現貨訂單，然而，此預期屬於一個U型復甦，因此仍須等待較顯著的需求反彈跡象浮現才能轉持較樂觀看法。