美國《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）中，有關於對企業庫藏股課稅的新措施將於明年1月生效，預計在未來10年可為美國帶來約740億美元的新財源，但美國企業可能因此損失數十億美元。

規模達4370億億美元的《降低通膨法案》在今年8月獲美國國會兩院通過，並在拜登總統簽署後立即生效。該法案的立法目的除了要確保能源安全與應對氣候變遷之外，亦將15%的最低企業稅率以及對企業庫藏股課稅1%的措施納入。

其中，對企業庫藏股收取1%稅金的措施將於明年1月上路。分析師表示，若以今年第三季來看，這項措施將使企業向美國政府多繳納約19.3億美元的稅金。

隨著通膨急升促使聯準會大幅升息，並導致經濟衰退的疑慮不斷升溫，今年以來企業實施庫藏股的規模逐季下滑。根據統計資料，標普500指數成分股企業在第一季買回自家股票的總額達到2,810億美元，第二季約為2,100億美元，到第三季也大概落在2,100億美元，較去年同期大減10%。而根據美國證券交易委員會（SEC）的數據，企業庫藏股規模在2019年達到巔峰，總金額達創下歷史紀錄，達到1兆美元。

隨著庫藏股免課稅的大限將至，近來美國股市開始出現一些企業加快買回股票的速度，如埃克森美孚、Lowe's和萬事達卡等公司都在年底前積極的實施庫藏股計畫。

分析師警告，明年1月生效的最低企業稅與庫藏股課稅這兩項新措施，將對企業來年的獲利造成衝擊。高盛預估標普500指數成分股企業明年每股盈餘可能下滑1.5%。但分析師也表示，對庫藏股課稅1%，長期而言對企業買回自家股票的意願影響有限。