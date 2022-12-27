車手在湖口地區提領大筆現金，行跡鬼祟遭警方盯上。（警方提供／邱立雅竹縣傳真）

年關將近，詐欺車手仍猖獗。新竹縣湖口鄉一名曾姓車手日前與同夥前往超商提領現金時，因一群人行跡詭異，便衣守望的員警趁曾男落單之際，趕緊上前盤查，在曾男手機發現通訊軟體對話紀錄，發現還有其他組人馬同時提領現金，隨即調度線上警力，前往埋伏，順利抓獲另外兩名羅姓、歐姓車手。

為守護民眾金融安全，新湖分局湖口派出所警員何松澤在湖口市區金融機構便衣守望，見幾名男子在超商附近徘徊，且東張西望形跡可疑。於是趁其中一名22歲曾姓男子落單之際上前盤查。曾男眼見逃不過，便拿出手機提供Line通訊軟體對話紀錄予警方，警方一看，發現尚有其他組人馬正在轄內金融機構進行提領，隨即調動其他警力前來支援。

多名員警當下即刻前往市區埋伏，在湖口土地銀行ATM 即見一名23歲歐姓黑衣男子正進行提領，且對面上有另一名27歲歐姓男子現場監控。警員何松澤見羅男提領完金錢欲離開之際立刻上前盤查。不講義氣的歐男見隊友遭警方盤查，拔腿就跑，支援警力隨即到場將其攔下逮捕。

警方在2人身上查獲8張人頭帳戶金融卡，以及提領的詐欺贓款共新台幣6萬元整，全案依詐欺、洗錢防制法移送新竹地檢署偵辦。警方將持續循線向上追查詐騙集團，避免其他人受害。

新湖警分局呼籲接獲可疑電話，例如冒用公務機關、ATM解除分期付款、假援交、假綁架等常見詐騙手法，馬上撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話，讓警方協助保護民眾生命財產安全。