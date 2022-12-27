藝人宋逸民創立「藝起發光」教會，扯出小甜甜私生活有狀況後，引發軒然大波，接連遭前教友爆料內部驚人內幕，昨（26日）透過臉書發文，吸引眾多教會內的藝人留言力挺，雙胞胎女星依依就跳出來強調「從來沒有被逼迫奉獻，也沒有被逼發文或跟誰斷絕聯絡」。

依依在「藝起發光」發文底下留言，她表示看到新聞時，驚覺跟認識教會的完全不一樣，畢竟被報導出來的負面內容，一件事都沒發生在自己身上，坦言大感錯愕，接著強調加入教會以來，從來沒有被逼迫奉獻，或被逼發文及跟誰斷絕聯絡，不免疑惑表示：「我是不清楚離開教會的那些人到底是發生了什麼事」，言語中認為教會遭到抹黑。

依依列出5點聲明，為教會負面傳聞澄清。(藝起發光臉書)

依依接著列出5點聲明，試圖為教會近來的負面傳聞澄清，她表示從沒看過宋逸民及陳維齡發過脾氣，接著指出從沒被逼迫發文，也未被用神的名義逼迫奉獻，即便身為演藝圈的小咖，但每個人都對她相當親切，最後強調「不論是已離開教會的人，或是還在教會的人，我都一樣愛，因為牧師師母也是這樣教我們」，更希望事件能圓滿落幕，不要兩敗俱傷，畢竟都是自家人。