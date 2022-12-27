歐美股市與油市因聖誕假期休市1日，而亞股在中國大陸公告明年1月8日起新冠病毒不再列為法定傳染病，意味著即將全面解封之下，帶動今早日韓股市雙雙開高。台股也在國安基金釋出不排除護盤2年消息下，由台積電(2330)收復5日線坐鎮，觀光、航運挾解封題材衝鋒，以及節能補助激勵電器股助攻下，強漲約百點，叩關14400。

分析師指出，台股連2紅重回半年線，外資正在休假，電子權值股動能失溫，不妨留意跌深的小型電子股，今年底有可能否極泰來。大陸宣布全面解封後，多單到處點火，分析師指出，今日最強輪動到航空、觀光、醫美皆聯袂向上，另外，消費市場需求可望漸漸回溫，不少在大陸布局餐飲的個股也會有實質的業績表現，而大陸5G暫停布局也將開始啟動，對相關族群也將受益。

盤面上，台積電開高收復5日線，漲幅約1%；射頻IC業者立積(4968)今日一路飆高鎖在漲停板122元，買單逾3800張買不到；政策能源相關個股森崴能源(6806)、中興電(1513)漲幅在1.5~2.5%不等；受惠大陸將全面解封，生醫美容概念股見多頭點火，羅麗芬-KY(6666)飆漲7%以上、佐登-KY(4190)漲幅也逼近3%；觀光族群活力四射，燦星旅(2719)、美麗信(2730)、五福(2745)漲幅都在7%以上；航空雙雄漲幅在1.3~2.4%不等。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，受到美國科技股財報欠佳影響，連帶影響國內電子股表現，電子股因短線漲多，近期停利出場壓力浮現，被動元件、面板、記憶體、封測以及矽晶圓等電子次產業資本支出下修至2023年第一季，非電子股族群短期相對看好。

展望台股後市，張圭慧指出，近期外資正在過聖誕假期，投資人可關注內資對盤勢調整的態度，同時，台股2022年封關日也正倒數中，作帳行情及紅包行情仍值得期待，投資操作上，資金有望回補先前大幅修正的金融股，而中國解封後，經濟活動及內需有機會逐步回升，相對看好原物料、航運等類股，可進行伺機區間操作，長線仍看好半導體及綠能等具政策性題材的族群。