法人看好伺服器、高效能運算等仍是2023年科技的投資主軸，以伺服器為例，今年全年伺服器出貨量估成長6%，主要在於全球伺服器市場受惠後疫情時代雲端、數位需求穩健，帶動大型雲端資料中心需求強勁，預料該趨勢仍將持續，為前景成長明確之電子產業。今早伺服器相關個股緯穎(6669)、英業達(2356)、廣達(2382)、技嘉(2376)已逐漸透紅。

技嘉董事長葉培城日前表示，明年以伺服器最為樂觀，一定會成長，板卡拚守成，整體而言，對於明年市場拓展有信心，但仍要審慎看待。伺服器明年成長相對明確，儘管大型資料中心客戶不是我們的強項，不過伺服器應用很廣，公司已經切入多項應用，像是浸沒式液冷解決方案，這一、兩年切入台積電(2330)供應鏈，而這類型市場機會比比皆是，都是技嘉的機會。明年在伺服器成長帶動下，伺服器比重有望提升，佔比有機會達四分之一。

英業達受惠高單價產品出貨比重提高，2022年第3季毛利率站上5.15%，為近五年單季高點，稅後純益達17.49億元，季增16.6%、年減37.54%，主因是去年同期業外部分，有一次性資產處分挹注所致，第3季每股純益0.49元，累計2022年前三季稅後純益47.36億元、年減6.7%，每股純益1.32元。英業達本月與英特爾和微軟共同舉辦5G Next Lab開幕儀式。活動以「5G 串聯新世代，AI 驅動大未來」為題，展示與AI整合之5G連接解決方案，並於各種智慧場景之應用，例如智慧工廠、智慧家庭，智慧醫療和智慧交通，以演繹次世代之產業創新。英業達的5G連接解決方案建立在英特爾世界級的晶片和微軟領先業界的核心網路軟體之上，可適用於5G公用網路和專用網路。