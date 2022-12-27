農曆春節即將來臨，法務部行政執行署定於下周二(2023年1月3日)舉辦過年前第一次的聯合拍賣會，當天台北分署提供南洋珠紅寶石等3條項鍊、藍寶石戒指1枚、手工波蘭陶170件及手套口罩組1407組、北市文山區靜巷公寓及87筆土地拍賣，歡迎識貨民眾在農曆年前「挑年貨」，歡樂迎接新年。

天然丹泉石項鍊。（台北分署提供）

台北分署表示，本次拍賣會最吸睛的物件，是南洋珠紅寶石3條項鍊。某外籍珠寶商因滯欠健保費10萬餘元無力清償遭移送執行，拿出成本價高達6位數的南洋珠紅寶石、翠玉圓珠及天然丹泉石等3條項鍊供拍賣抵償。

翠玉圓珠項鍊。（台北分署提供）

這3條項鍊均附有寶石鑑定報告，不管是自用或送禮，均是上上之選。另前次流標的10.82克拉天然藍寶石鑽戒，本次將進行再行拍賣程序，民眾只要出價最高且達底價50％就可成為這枚耀眼璀璨戒指的主人。

此外，充滿可愛童趣的手工波蘭陶及抗寒好幫手「超潑保暖觸控手套及可洗口罩組」，本次亦將在會場上進行變賣，有意在年前更新居家布置風格，及需要保暖物品的民眾，不要錯過了。

興隆路三段公寓。（台北分署提供）

另不動產部分，計有1筆建物及87筆土地進行拍賣，分別坐落在北市文山區、信義區、新北市新店區、坪林區及金門縣金城鎮、金寧鄉等地，皆是投資、自用的優質物件。

其中位於北市文山區興隆路三段221巷6弄內的公寓，位處靜巷，臨近萬芳醫院、文山運動中心、再興學校及仙跡岩自然步道，生活機能完善。該屋為2房1廳1衛格局，地坪約16坪，主建物則約23坪，另有約各2坪之陽台及露台，拍賣底價1219萬元，且拍定後點交，民眾可至現場或採用通訊投標應買。