2023年即將到來，和印度神童阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯分析，2023年吠陀星座事業運最強的當屬巨蟹座，感情運最好的是獅子座，財運最旺的則為處女座。

李靜唯表示，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。(圖／李靜唯老師提供)

▍事業運最強TOP3

TOP1：巨蟹座（7/15-8/14）

TOP2：天蠍座（11/15-12/14）

TOP3：雙魚座（3/15-4/14）

▍感情運最強TOP3

TOP1：獅子座（8/15-9/14）

TOP2：雙子座（6/15-7/14）

TOP3：天秤座（10/15-11/14）

▍財富運最強TOP3

TOP1：處女座（9/15-10/14）

TOP2：天蠍座（11/15-12/14）

TOP3：水瓶座（2/15-3/14）＆雙子座（6/15-7/14）

【2023年度12星座運勢】

▍牡羊座（4/15-5/14）

事業運勢：雖然貴人總是不在你身邊，小人又總是給你出難題，但是經歷這些磨難後隨之而來的是成長茁壯。

感情運勢：單身者身邊會出現對象，但是必須放下自我設限主動出擊，靜靜的等待只會等來一場空。有伴侶者需多花心思製造浪漫的情調，當對方感受到你的用心時也能更加穩定彼此的關係。

財富運勢：資金運用會慢慢產生新的變化，生活或是投資的開銷將可能帶來沉重的壓力。

▍金牛座（5/15-6/14）

事業運勢：明顯感受到挫折與限制，雖然付出了十分的努力卻只能換來一半的成果，你唯有加倍付出才能有機會被看見。

感情運勢：單身者總是無法確信對方是否值得你用心付出，讓你感到茫然。有伴侶者彼此之間的情感會隨著時間走向平淡，基於種種因素會與對方產生疏離感。

財富運勢：資金運用的建議是少一分賭性多一分安全，理性能夠守住財富，若是大膽投資則會增加損失風險。

▍雙子座（6/15-7/14）

事業運勢：對於工作充滿各種想法與計劃，但是卻總是無法有充足的行動力，建議審慎評估再按部就班進行最為理想。

感情運勢：單身者戀愛機會一波接一波，雖然很容易出現心動的對象，但是有可能會面臨異地戀情。有伴侶者戀情開低走高，從剛開始的矛盾，慢慢的會理解體諒，感情逐漸走向恩愛。

財富運勢：今年財富收入相當可觀，只要願意付出都能夠得到好報酬，但是資金運用就要保守一點，見好就收。

▍巨蟹座（7/15-8/14）

事業運勢：好運降臨，擁有全新舞台能夠發揮自身優勢擴張事業版圖，不過也同時伴隨沉重的包袱與壓力。

感情運勢：單身者脫單機會相當渺茫，總是很難遇到興趣相投的異性，就算認識了新朋友，進一步交流的機會也不多。有伴侶者要留意可能會產生誤會造成感情降溫，尤其是特別容易為了金錢觀念或是相關議題爭論不休。

財富運勢：雖然收入狀況穩定，但是開銷變化增加，偏財運也不理想，所以想要投資時要三思而後行。

▍獅子座（8/15-9/14）

事業運勢：整體而言事業方面的挑戰很多，甚至可能會感受到強烈的危機感，缺乏貴人運的你勢必舉步維艱。

感情運勢：單身者想建立新戀情需要長輩或是親友幫忙介紹，由於他們對你有足夠的了解，自然能夠為你推薦適合的人選。有伴侶者感情枯燥乏味，欠缺新鮮感，不過往好處想，與對方的關係如同昇華到家人一樣也蠻不錯的。

財富運勢：若是你對於財富的渴望與追求越強烈，遇到失誤的機率就越高，今年建議穩建踏實一點，才能保留住財富。

▍處女座（9/15-10/14）

事業運勢：工作與事業發展的腳步緩慢，進度相當落後，催促的聲音與壓力大到連讓你喘口氣休息的機會都沒有。

感情運勢：單身者今年有機會發展辦公室戀情，但因為是在職場上認識的新伴侶，可能多多少少還是會為你帶來困擾。有伴侶者，感情對你來說造成許多憂心的煩惱，甚至可能一度思考是否還要繼續維持下去。

財富運勢：財運方面的運勢算是一飛沖天，充滿著各種驚喜，可以的話多積極一點，能夠開拓財源。

▍天秤座（10/15-11/14）

事業運勢：有想法有計劃就大膽的去實踐，雖然難免會遇到小麻煩，但是累積經驗將是你成長前進的原動力。

感情運勢：單身者若是已經獨善其身多年，今年有機緣能夠遇到適合的人，並且可能很快就會步入婚姻的殿堂。有伴侶者在心靈層面對於另一半的依賴性會增加，因為對方的表現可以說是可圈可點無從挑剔。

財富運勢：財務方面的困境會日益增加，並且負擔也越來越沉重，需要妥善的進行財務規劃，才不會讓財務黑洞越陷越深。

▍天蠍座（11/15-12/14）

事業運勢：工作運勢如同旭日東昇漸入佳境，只要保持平常心，工作步調會越來越穩定，若是有想換工作，今年也是個好機緣。

感情運勢：單身者的愛情運勢並不太理想，一眼望去總是看不到喜歡的人，不過渣男渣女倒是有可能主動來搭理你。有伴侶者感情運勢起起伏伏，當運勢低迷又無法理解對方時，彼此的心將越來越遠。

財富運勢：財富運勢開低走高，隨著工作運勢的穩定，收入也會隨之提升，只要控制好花錢的慾望，自然就不會破財。

▍射手座（12/15-1/14）

事業運勢：工作的好運都在前一年用光了，今年工作運勢也不差，只要等待去年播種的成果即可。

感情運勢：單身者心思比較雜亂，遇到喜歡的人卻又不敢開口表達情意，只要願意主動開口就能擁有一段好戀情。有伴侶者今年情感穩定沒有太多波折，唯一要注意的是在下半年，兩人之間的溝通交流可能產生小口角。

財富運勢：財運起伏變化較大，很容易當過路財神，錢財左手進右手出，錢財的困境到了下半年會慢慢改善。

▍摩羯座（1/15-2/14）

事業運勢：工作方面會讓你感到茫然，看似機會很多卻又很難決擇，若是遲遲無法決擇，反而又會錯失最佳良機。

感情運勢：單身者要等到下半年桃花運才會漸漸明朗，不過還是需要多花點時間了解新對象，才不會掉入愛情陷阱。有伴侶者感情方面算平淡過生活，雙方都有自己要忙的事情，所以情感交流自然沒有以前濃烈。

財富運勢：財運狀況一直都在及格線的邊緣，一不小心就可能會入不敷出，有些購買慾望需要斷捨離才能守住荷包。

▍水瓶座（2/15-3/14）

事業運勢：限制無法突破僵局，因此想要衝刺的人必須停下腳步，今年適合安排佈局規劃，不適合行動。

感情運勢：單身者由於過度侷限在自己的社交圈，想展開新戀情可以說是一愁莫展，不要抗拒改變向外尋覓能有收穫。有伴侶者因為共同面對問題，因此對於彼此更深入了解，且加深了信賴感，能夠互相守護彼此。

財富運勢：財運還算不錯，如果能從事自己熟悉的領域，能為自己帶來不錯的收入，不過偏財運不佳，投資要特別小心。

▍雙魚座（3/15-4/14）

事業運勢：懂得把握資源與時機並且好好的利用在自己身上，因此想要豐厚的收穫都將不再是夢想。

感情運勢：單身者願意花心力將自己打理好，遇到正緣的機率就會增加，打扮亮眼的你將會吸引到別人的目光。有伴侶者彼此之間的關係可能時好時壞，可以的話保持一定的距離，給彼此一些空間，讓距離產生美感。

財富運勢：今年的財氣開始漸漸正向循環，收入方面有提升的趨勢，不過資金運用需要保守一點才能減少不必要的損失。