攝護腺體積會隨著年紀增長而持續增大，即使接受過手術後，攝護腺仍有機會繼續增大。然而只要手術當中攝護腺刮得夠多夠乾淨，大部分的人一輩子都不需要再手術一次。

雖然攝護腺肥大主要與基因遺傳有關，但還是有一些預防或減緩攝護腺肥大的方法：

1. 避免攝取過多高熱量高脂肪食物、避免過度肥胖：研究顯示肥胖會增加攝護腺癌的機率與攝護腺肥大的速度。

2. 少吃刺激性食物像是辛辣食物、咖啡及茶：這些都會刺激膀胱與攝護腺讓排尿症狀更嚴重，尤其是頻尿、急尿或夜尿。

3. 多吃高纖維食品：食物中的纖維素能幫助排除體內的荷爾蒙及脂肪。

4. 多吃含抗氧化功效的食物，像是南瓜子、茄紅素及含硒食物。

5. 多吃富含大豆異黃酮食物，像是黃豆製品及豆漿：異黃酮可抑制男性荷爾蒙對攝護腺的刺激，進而減緩攝護腺肥大。

最後，攝護腺肥大是每個男人終究都會有的毛病，常常會影響生活品質甚至會打亂日常生活。只要男人有排尿症狀或懷疑自己有攝護腺肥大，建議立即尋求專業的泌尿科醫師做進一步檢查。

另外，建議所有40歲以上男人定期做抽血檢驗攝護腺癌症指數(PSA)及肛門指診，可及早發現攝護腺癌及攝護腺肥大。

現在的醫療非常進步，不管是藥物或手術，都可以讓你的排尿與生活大大的改善，讓男人舒舒服服的尿尿，安安穩穩的睡覺。

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