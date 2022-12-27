謝姓民眾從今年9月3日至10月3日，撥打近300通110警察機關報案專線，警方查無謝的報案內容，經警勸阻謝勿任意報案，但謝經勸阻後不聽，仍持續撥打；台北市中山警分局移送後，台北地方法院依違反社維法之無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，處罰鍰2000元。可抗告。

法官指出，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，依法可處拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰，謝姓民眾多次撥打110警察機關報案專線之事實，且有移送機關的被移送人報案錄音檔在卷，謝雖辯稱其撥打110並非無故云云，然警方多次到場查無所述報案內容。

法官表示，謝多次被勸阻勿任意報案，經勸阻仍不聽，裁罰2000元；如果謝仍有與本移送事實相同或相似持續性發生之聲音干擾情形，宜尋求相關的專業諮詢，而非撥打110報案專線，以免排擠真正需要處理之重大社會安全事件的處理時效，應附敘明。