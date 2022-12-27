全台灣最閃耀的「大螢幕」！

台北，許多人心中的夢幻之都，因為她的璀璨亮眼，吸引人們義無反顧奔赴追夢。在林立的高樓中，拔尖傲視的地標「台北101」猶如巨大霓虹燈，一到夜晚外牆還會亮起「七彩點燈」，紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫各代表星期一至星期日，向世界昭告著台北之夜的閃耀。

101的外牆點燈一直是相當具代表性的城市影像，在特殊日打字點燈別具意義，像是春節、情人節、雙十國慶的祝福語，更經常接軌時事、表達哀思等，為街景溫度賦予不同的想像，耀眼的燈光秀每每都引起討論話題。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年網友熱議的「五大台北101大樓點燈內容」，有哪些特別事件躍上「大螢幕」呢？一起來看看吧！

1. 悼念安倍晉三逝世

日本首相安倍晉三於今（2022）年7月8日在奈良輔選演說時遭到槍擊，不幸因失血過多不治身亡，享壽67歲，此消息震驚各界，引起眾人唏噓與嘩然。出於平時與日本的好交情，台灣民眾紛紛在事件後悼念這位令人敬重的首相。台北101在更當日晚間8點打字點燈，敬悼安倍晉三，感謝他在台灣需要幫助的時候，永遠站在身旁。

點燈內容包含，「敬悼 安倍首相」、「台灣永遠的朋友 」、「感謝 安倍首相」、「對台灣支持與友誼」、「ありがとう 🇯🇵🇹🇼」，以諸多字句表達台灣人民的緬懷和哀思。

台北101點燈哀悼：感謝安倍首相的貢獻

在安倍晉三因槍擊事件逝世後，台北101特意在夜晚點燈打字，悼念安倍晉三，消息傳回日本也感動無數網友，許多日本人紛紛表示，「台灣人，讓人很感謝」、「台灣...謝謝...謝謝！」；此外，日台交流協會也在臉書上提到，台北101點燈敬悼首相是台日友情的見證，「看到台北101以溫暖光線照亮我們的心，非常欣慰。」

台北101點燈，不只表達了台灣人對於安倍晉三的敬重，以及台日友好的情誼，更引發許多台灣網友表達緬懷，「光是促成捐疫苗就夠感謝了」、「台灣人會永遠記得你的⋯⋯」

2. 歡迎裴洛西訪台

美國眾議院議長裴洛西在今（2022）年率領國會代表團展開亞洲行，公開行程上並無包括台灣，不過卻在8月2日晚間炫風抵台，引發熱議。這也是繼1997年美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich, R-GA）率團訪台後，相隔25年再度有美國眾議院議長訪台。

台北101在當日晚間進行點燈，用8組字樣歡迎來訪的裴洛西，包含了「Speaker Pelosi」、「Welcome to TW」、「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「台美友誼永固」、「Thank you」、「TW love US」等等。

台北101點燈迎接：擁抱民主摯友

當時裴洛西訪台的消息，受到許多台灣民眾及媒體持續矚目，台北101也因此接獲不少民眾與團體來電，希望可以藉由在台灣地標台北101的外牆上點燈打字，來傳達台灣民眾歡迎裴洛西訪台的心聲，藉此感謝裴洛西堅定支持台美友誼。

台北101點燈歡迎裴洛西來台一事，在PTT、Dcard上成為熱議話題，有網友表示「誠摯歡迎！」，雖然政治議題同時引起許多網友激烈討論，但台北101獨有的外牆點燈打字，也展現出了「民主燈塔」、「友好」、「親切」的台灣樣貌。

3. 聲援烏克蘭

2022年2月24日，俄羅斯總統普丁對烏克蘭正式宣戰，舉兵進攻烏克蘭，引起全球關注，許多民主國家也對此表達嚴厲譴責。在俄烏戰爭進入第3日（2月26日）時，台北101於台灣時間18:30-22:00在59、60樓及頂冠點燈畫出烏克蘭國旗，黃、藍色的燈光照亮夜空，為烏克蘭的安全祈願，同時也表達台灣的反戰立場。

相隔兩天就是二二八和平紀念日，在這個特殊的節日，台北101也持續關心世界和平及烏克蘭情事，在2月28日至3月6日18:30-22:00，連續7天，台北101再度亮起外牆燈光，打上「Peace」、「Stand with」、「World Peace」等字詞，為世界和平祈福。

台北101點燈祈願：表達世界和平願景

在俄烏戰爭發生後，世界著名建築或地標也紛紛以行動聲援烏克蘭，包括法國巴黎艾菲爾鐵塔、紐約帝國大廈、比利時布魯塞爾的五十週年紀念公園拱門、義大利羅馬競技場、澳洲墨爾本的佛林德茲街車站等，都陸續響應，換上象徵烏克蘭國旗的黃、藍色燈光，不僅為烏克蘭祈福，更是表達世界的和平的願景。

台北101身為世界著名高樓之一，同步加入聲援行列，許多民眾看到台北101亮起烏克蘭國旗都紛紛為此動容，也有不少人特地前往拍照，同時也一起為烏克蘭打氣，「烏克蘭加油」、「天佑烏克蘭」、「願世界和平」。

4. 向醫護人員致意

台灣疫情經歷洪峰到平穩，為了感謝各處防疫英雄、醫護人員為了對抗疫情無私奉獻，守護台灣的健康，台北101特地從5月6日起連續3日點燈打字，致敬第一線防疫人員，以「感謝全民團結抗疫」、「祝禱健康平安」、「平安共度疫情」、「全民加油」、「台灣加油」等字句感謝他們的努力和付出。

在國際護理師節（5月12日），台北101也在晚間點燈打字，向全國所有全力以赴守護台灣的醫護人員致謝，讓暖心的話語登上台灣天際線，「護理台灣隊」、「謝謝您們」、「護台灣助世界」、「也請照顧自己」、「護理師節快樂」、「Nurses Day」，種種溫馨小語祝願全國人民可以平安健康度過疫情。

5. 歡慶雙十國慶

10月10日舉國歡慶中華民國的生日！璀璨拔高的台北101當然要獻上最特別的祝福，台北101在晚間點燈打字、敬賀國慶，字樣包含「自由台灣」、「美麗之島」、「民主國度」、「堅韌前行」、「全民齊心」、「歡慶國慶」、「生日🇹🇼快樂」。

台北101也在臉書粉專發文指出，「今天是雙十國慶日，我們祝福台灣，謝謝美麗之島陪伴著我們往更好前進，讓我們一起喝采！為台灣加油！」不少網友看到夜空出現台灣國旗，活潑醒目的符號，讓大家也感染了國慶日的喜悅，「有國慶的氛圍」、「好可愛啊」、「有國旗！快來打卡」。

台北101跨年煙火即將登場！

跨年進入倒數階段，每年年底最受矚目的跨年活動當屬台北101精彩絕倫的跨年煙火秀！為了迎接2023年的到來，台北101以「關懷世界，閃耀夢想」為新年驚艷雙跨年主題，首度以建築四面360度展演，結合音樂、燈光、多媒體、煙火等視覺與聽覺饗宴，用「光」帶領民眾一起跨越新年！

今年跨年煙火大秀由多位三金幕後王牌團隊操刀，由藝術家賴雨農擔任總導演，統籌視覺美學與硬體，加入副導演、動畫專家凌偉倫、原創音樂老師陳建騏、雷射燈光專家吳玉麟及煙火設計專家李秀超，傳達世界、和平、愛、未來及永續理念。

台北101新年煙火秀亮點曝光～

今年跨年煙火亮點也遭曝光，除了倒數後展演長達300秒，還有巨型金黃色動態展翅煙火、關懷國際的和平鴿、正能量笑臉及生命之樹的新穎花色煙火將輪番亮相，還能聆聽到鯨魚呼喚同伴的聲音，搭配T-Pad燈網與杜拜哈里發塔、法國艾菲爾鐵塔等高規格、最新無屑低煙技術，減少施放煙火對環境負擔，同時讓各角度的觀眾都能感受濃郁過年氛圍，也為疫情解封後帶來驚喜與新年盼望。

台北101今年也會募集來自民眾對於2023年的各種心願，從12月26日起開始精選101則訊息，把對未來美好的憧憬點亮在跨年燈網上，也是每年年末最令人期待的另類告白～

想要觀賞台北101「關懷世界，閃耀夢想」跨年煙火秀的民眾，也可以搶先在12月23日至25日，連續三天18時05分觀看每15分鐘一場150秒耶誕燈光秀，讓台北101一路伴你從耶誕節跨至2023年！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年12月9日至2022年12月8日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北101大樓外牆點燈內容』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統