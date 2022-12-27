根據屏東縣警局交通事故統計資料顯示，2022年迄今，屏東警分局轄區共發生37件死亡車禍，其中65歲以上高齡者因車禍死亡有18人，占總比例48.6％，顯見年長者用路習慣有加強重視必要，因此在歲末年終之際，積極下鄉進行宣導。

屏東警方指出，而高齡者常見的交通事故發生原因，包括多車道轉彎未依規定，由於高齡者騎乘機車或自行車，常常發生突然自外側車左轉、或自內側車道右轉，俗稱的「鬼切」，往往造成直行車輛閃避不及而發生事故。

還有未依兩段式左轉，路幅較寬或車流量大的路口，在路權單位勘評估後，設置「機慢車兩段式左轉」標誌及劃設「待轉區」，高齡者駕駛機車或自行車未依規定兩段式左轉，常造成事故發生。

另年長者過馬路時未確認左右來車就逕行通過，或夜間過馬路時未穿著明亮，易使駕駛人視線誤判而引發車禍。

高齡者發生交通事故機率高，屏警積極下鄉宣導。(警方提供)

有鑒於此，屏東警分局持續至各社區關懷據點以及年長者聚集場所，針對高齡者加強實施交通安全宣導，期盼長輩能提升交通安全意識、遵守交通規則，以避免車禍憾事發生。