【全程字幕】第一份禮未收下？王世堅送蔣公肖像談功過 蔣萬安笑答：民意政治是寶貴資產

台北市長蔣萬安26日出席市議會第14屆第1次成立大會，台北市議員王世堅送上先總統蔣中正照片，提醒蔣萬安，「你沒有犯錯的空間」，後又有其他議員談論起蔣家的歷史功過；另內政部日前也祭出拆除蔣公銅像補助10萬等政策，蔣萬安27日主持市政會議，被媒體問及此事，蔣萬安僅表示，民意政治是台灣寶貴資產。

蔣萬安今上午主持上任來第一場市政會議，會前接受媒體訪問，談及他上任後，蔣家再次引發討論，蔣萬安表示，民意政治是台灣寶貴資產，民主法治是大家重視的原則，同時也是接下來台北市政府團隊施政的依據，並未明確回應有關蔣家的議題。

另蔣萬安昨日晚間前往拜訪清潔隊，蔣萬安表示，兌現競選時的承諾，在正式上工第一天，給非常辛苦的清潔隊員打氣，昨天跟他們面對面交換意見，承諾當第一線服務民眾的同仁最大的後盾。

蔣萬安認為，清潔隊員非常辛苦，要做相關垃圾清運，廚餘回收，溝渠清疏等，一大早市民還沒起床，清潔隊員就已經在路上打掃，他們的辛勞應該要被大家看到，除了清潔隊員還包括第一線警消，以及服務市民的市府夥伴，接下來也會規畫走訪，了解大家的需求及心聲。