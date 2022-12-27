烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨（26）日接受美聯社專訪時表示，烏克蘭希望於明（2023）年2月底舉行「和平峰會」結束俄烏戰爭，並且希望邀請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）擔任調解人，讚賞古特瑞斯是有效的談判專家，且正直又有原則。不過他也表示，不預期俄羅斯會參與，指出莫斯科必須先接受國際審判才會受邀，讓這場戰爭的前景繼續陷入陰影。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，希望在2023年2月底舉行由聯合國支持的和平峰會。

庫列巴表示，烏克蘭希望在2月底舉行「和平」峰會，他認為聯合國是舉行這場峰會的最佳地點，因為沒有偏袒到任何特定國家，「這真的是有關把所有人帶上談判桌。」

烏克蘭也希望邀請聯合國秘書長古特瑞斯擔任調解人，庫列巴說：「他已經證明自己是有效的調解人、有效的談判專家，最重要的是，他是有原則且正直的人，所以我們歡迎他積極參與。」

烏克蘭希望於2023年2月底舉行和平峰會，並且希望邀請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）擔任俄烏戰爭調解人。（資料照／路透社）

針對烏克蘭希望古特瑞斯擔任調停者，聯合國的回應相當謹慎，聯合國副發言人妮諾-瑪汀內茲（Florencia Soto Nino-Martinez）表示：「秘書長先前已經說過很多次，只有在各方都希望他調停的狀況下，他才能進行調解。」

當被問到烏克蘭會否邀請俄羅斯參與峰會時，庫列巴說，莫斯科必須先在國際法庭上因戰爭罪受到起訴，之後才會被邀請，兩國才能直接談判，不過他也表示，其他國家能夠自行與俄羅斯交涉。

他也提到，烏克蘭會盡一切所能在2023年贏得戰爭，「每一場戰爭都是以外交方式結束，每場戰爭的結束，都是戰場上及談判桌上行動的結果。」

烏克蘭希望在2023年2月底舉行和平峰會。

針對庫列巴的提議，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應表示，俄羅斯「從不遵循其他人設下的條件」。

克里姆林宮上周也重申，除非將「今天不容忽視的現實」納入考慮，否則烏克蘭的和平計畫不會成功。所謂「今天不容忽視的現實」指的是要求基輔承認俄羅斯握有克里米亞半島及其他領土的主權。

除此之外，據路透社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨日也表示俄羅斯的提議眾所皆知，他對烏克蘭強硬喊話：「要嘛為了你們自己好而履行它們，要不然就會由俄羅斯軍隊來決定。」