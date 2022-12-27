俄羅斯央行副行長Alexei Zabotkin在接受俄國媒體訪問時指出，如果勞動力短缺和進口限制等通膨風險產生了影響，央行可能在明年升息。

在12月16日最後一次會議上，俄羅斯央行將關鍵利率維持在7.5%，但是措辭稍微轉變，承認了通膨的風險，並指出，政府近期的軍事動員，導致勞動力的短缺。

在周二出刊的一篇訪問中，Zabotkin說：「我們都知道，如果需要升息，以便在2024年將通膨穩定在4%，那麼我們將這麼做」。副行長指出，高通膨預期、勞動力問題、物流的限制、高於預期的財政赤字，以及外部環境的惡化，都是風險。

這些加在一起，就是促成通膨的因素。升息的需要將取決於這些因素有哪些組合在一起、量能有多少，以及最終是否在2023年實現。

Zabotkin還說，俄羅斯經濟經歷的結構性轉型，是一個比典型的低迷周期需要更久時間的過程。「如果經濟發展接近於我們在10月時預測的區間上端，我們將在2025年重返2021年時的水準」。