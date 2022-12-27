屏東一名劉姓男子去年以手機誘拐2名年僅11歲的男童，在圖書館的廁所內徒手撫摸男童的下體，被圖書館助理員發現，遭警方移送法辦。案經上訴，高雄高分院撤銷原判決，依對於未滿14歲男子猥褻罪，應執行有期徒刑1年4月，沒收扣案手機，可上訴。

判決書指出，劉姓男子2021年3月27日上午前往屏東縣一處圖書館，巧遇熟識的兄弟檔在館內玩電腦，便拿出手機讓2童把玩，要求2童跟他到無人的書架後方，劉男則趁男童玩手機時觸摸下體。

後來因為人潮變多，劉男便引誘2童一同進入男廁，將廁所門關閉，接連在未違反男童意願的情況下，連續徒手觸摸2童的下體，直到圖書館助理員察覺有異狀，前往廁所敲門時，撞見3人開門離去，便隨即報警處置。

對此，劉男坦承曾與2童一起到圖書館書架後方及廁所，也知情2童僅為國小學生，但否認涉及猥褻案件，稱在書架後方時，是2童抓他的手觸摸性器，在廁所時，也沒有伸手抓2童的下體。

案經上訴二審，高雄高分院審理時，弟弟證稱，「劉男有摸我的小雞雞，我也有看到他摸我哥哥的小雞雞，他先摸哥哥再摸我」，此外，劉男自承當時2童在圖書館緊跟不捨，要求要玩手機，因2童身體靠過來，他實在受不了，才被迫各摸2童生殖器1下等語。

法官認定2童證稱遭劉男摸下體的證詞屬實，再加上監視器畫面等證據，撤銷原判決，依對於未滿14歲男子犯猥褻共2罪，各處有期徒刑10月，應執行有期徒刑1年4月，沒收扣案手機。可上訴。