為提升垃圾清運效率，並加強清潔隊員的工作安全，台東縣環境保護局本年度共採購11輛垃圾車、2輛運土卡車及1輛抓斗車及機具，於驗收後已分別撥交給各鄉鎮市公所，並即刻投入廢棄物清運。

台東縣政府表示，境內依山傍海，地形狹長，垃圾車清運路線較長，且容易因長期爬坡或鹽分重的海風吹拂，使垃圾車容易鏽蝕或耗損，其中尤以綠島鄉及蘭嶼鄉所受影響最為明顯，影響清潔隊垃圾清運效率。因此，台東縣政府今年向行政院環保署及花東基金爭取經費，共獲4835萬元補助經費汰換老舊垃圾車及機具。

台東縣環保局指出，為了配合清潔隊垃圾清運需求，11輛垃圾車共採購6、8、10、12立方公尺等4種不同容積，其中6及8立方公尺垃圾車可進入較窄小巷道執行垃圾清運工作，而10及12立方公尺垃圾車單趟次可清運較大量垃圾量，不需因清運途中滿載而需返回掩埋場後才能繼續執行作業，除了可避免清運時間不定，減少民眾丟垃圾的等待時間，也可減少車輛行駛里程數及油耗，進而達到環保目的。

環保局進一步說明，今年度採購的垃圾車及機具打造廠商及打造所需時間不同，為儘速協助各鄉鎮市公所廢棄物清運工作，各批車輛及機具經驗收完成後即撥交予各鄉鎮市公所，目前已開始投入廢棄物清運工作。