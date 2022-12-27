台灣燈會重返台北，北市府與亞洲領先設計購物網站Pinkoi合作，首次於台灣燈會推出多項周邊商品，第一波為兔年限定「兔耳燈」，產發局表示，「兔耳燈」打破傳統紙雕提燈概念，讓大家把燈穿戴在身上，將於28日中午12時線上開搶，1組299元，限量13000組。

產發局表示，第一波推出兔年限定「兔耳燈」，讓民眾除了觀賞燈會外，也可以戴上「兔耳燈」成為燈會的一部分，一起點亮台北，兔耳燈由Pinkoi與天晴設計事務所合作設計，兔耳朵為造型充氣氣球，耳朵內有LED燈閃亮，髮箍也可以彈性調整鬆緊。

產發局也說，兔耳燈為 DIY 組裝式的設計，共有2個款式：「經典白色款」與「未來炫彩款」，一組299元。「經典白色款」為白底橘點配色設計，為最經典的小白兔造型；而「未來炫彩款」採用的金屬色澤的鍍膜設計，隨著光線或角度變化，兔耳的顏色也七彩多樣，呈現城市的未來感。

此外，台灣燈會期間，北市府除了在松菸及信義香堤大道開設實體商店販售多項周邊商品外，也於官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」同步開賣，其中燈會限定「兔耳燈」將於28日中午12時搶先開放網路預購，限量13000組，每人每款限購2組，預購可至燈會現場領取外，也推出宅配與超商取貨方案。