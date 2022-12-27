士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」，起訴「S姊大車隊」等29人，清查共有307人受害，61人遭囚禁，其中3人死亡，檢察官發現車隊成員為了金錢泯滅人性，短短1個月期間，共詐騙高達3億9667萬7969元，「茶董」陳樺韋竟然為了節省成本，指揮成員凌虐餵毒，檢察官依私行拘禁致死、加重強盜、組織犯罪等罪起訴。

士林地檢署表示，S姊大車隊在9月24日在桃園成立據點，並以Telegram飛機成立「米奇不妙屋、可爾必思B」、10月16日移地淡水成立「可爾必思B2」分別將「驗車」通過的帳戶「車主」關在「豬仔寮」內，以電擊棒、手銬、鋁棒凌虐，每天餵食1餐，並將含有FM2毒品摻入泡麵內，促使車主不在「豬仔寮」吵鬧。

黃男在10月7日遭囚，期間被棍棒毆打，他萌生逃跑念頭，遭現場「控肉」張嫌等人逼迫唱歌，娛樂現場「控員」，以致於他不堪受辱，18日跳樓身亡，車隊控員並未因此收斂，27日更將已關押1月，且有肝硬化疾病的黃女凌虐，導致消化道出血，吐血而亡，隔天林男因患有高血壓、心臟病無法就醫，身心俱疲導致心肌梗塞死亡。

士林地檢署抨擊，「S姊大車隊」目前尚有綽號「藍道」在逃，因金錢不擇手段，手法泯滅人性，甚至將屍體裝箱、裝入太空包內棄屍，而車隊成員大多是20多歲年輕人，短短在1個月，橫跨處理人頭帳戶「水房」、幫助人頭帳戶設定轉帳「驗車」、將帳戶交給「盤口」組成「車隊」，視公權力如無物，嚴重戕害人權，損及我國國際形象，其中「茶董」陳樺韋、「大姊」傅榆藺求處無期徒刑，其他車隊成員分別求處20年到30年不等刑度。

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