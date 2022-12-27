中華(2204)導入22台菱利e-VERYCA電動車至金門，提供遊客租賃服務，「金門電動車租賃服務」正式開通，並於金門機場設置首家「電動車租賃櫃台」，便利搭機往返之旅客租賃使用；預計隨著金門大橋開通所帶動的烈嶼鄉(小金門)與大金門交通觀光人次的提昇，中華菱利e-VERYCA未來將能提供近百萬觀光人潮低碳運輸服務， 並期望藉由此模式複製到其它離島地區，實現台灣無碳島的美麗願景。

根據統計交通運輸碳排放占全球總碳排近四分之一，為達成2050年淨零碳排目標，中華近年來積極推動台灣低碳運輸，不僅以多元管道觸動法人及民眾採用，更以推動離島低碳運輸為首要目標，先後導入5000台電動機車至小琉球、澎湖、馬祖、金門等地。今年中華再與金門縣政府與無碳島團隊合作，導入22台中華菱利e-VERYCA電動車至金門，提供遊客租賃服務，逐步實現金門無碳島願景。

交通運輸是台灣減碳轉型的關鍵議題，中華自2012年起即與澎湖、金門及馬祖等離島合作，導入電動機車推廣低碳旅遊，以金門為例，除了設立電動機車專賣店，加速離島居民換購電動機車外，目前金門本島共有400台eMOVING電動機車提供遊客租賃。今年為延伸電動車的續行距離、克服遊客的里程焦慮，中華再與廠商合作，導入22台中華菱利e-VERYCA電動車。金門縣政府更結合各方資源，陸續於金門縣建置40座充電站，未來也將持續擴建至200座充電站，以電能補充同步普及的配套下，提供民眾更友善的充電環境。此外，為照護弱勢孩童，設置於金門家扶中心之充電站，遊客充電所得將全額捐給家扶中心，以行動共同照護弱勢孩童。

中華以汽車研發製造起家，在中央政府將電動車輛項目列為國家扶植的新興綠能產業之後，不僅跨足電動機車事業，也推出市場唯一的電動輕型商用車-電動菱利e-VERYCA。e-VERYCA(五人座版本)配有中華商旅獨創SCC(Safety Control Center)智慧防護系統，包括SRS雙安全氣囊、ARP主動式防止傾覆系統、ASC車身動態穩定系統、HSA陡坡起步輔助系統等多項主被動安全配，另搭配ADAS智能安全輔助系統，提供全方位守護。而在淨零碳排的成效上，相較於汽油車，e-VERYCA每次往返金門大橋將能減少1.47公斤的二氧化碳，有效為守護環境盡一份心力。