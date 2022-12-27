大陸加速解封腳步，市場預期將有利恢復全球在大陸地區商務活動，帶動當地觀光旅遊市場復甦，連帶航空班次需求亦可望增溫，受此激勵，航空雙雄華航(2610)及長榮航(2618)盤中股價聯袂衝高。

大陸放寬防疫政策一波接一波，大陸官方昨(26)日深夜發布通告，新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，同時將從2023年1月8日起，解除對新冠肺炎的甲類傳染病防控措施，屆時將取消入境核酸檢測的要求、入境者不用進行集中隔離，也不再判定新冠病毒感染的密切接觸者，正式邁向全面解封。

隨著大陸解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施，市場預期將有利恢復全球在大陸地區商務活動，帶動當地觀光旅遊市場復甦，連帶航空班次需求亦可望增溫，為航空公司營運挹注動能。

受惠於全球擺脫疫情重回正常生活，長榮航空11月合併營收達128.06億元，是2020年COVID-19疫情爆發以來的新高，年成長11.61%，累計1到11月合併營收達1,233.89億元，年成長34.85%；雖然華航集團11月合併營業收入為122.6億元，月減1.95%，年減20.23%，但客運收入38.2億元，月增加21.1%，年增664%，累計前11月營收1365.45億元，年增11.98%。

隨著農曆年長假將至，旅遊旺季來臨，市場預期將有利航空雙雄1月客運業績表現，激勵兩家公司今天盤中股價強勢高飛。