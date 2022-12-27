全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（中）、祕書長張旭政（左二）與私校教師27日舉行「公、私校教師不應差別待遇 退撫提撥應一致15％」記者會，呼籲政府，在法制上應該讓同樣付出教育專業和貢獻的公私校教師有一體化的對待，不應該讓私校教師在法制上就成為二等公民。（劉宗龍攝）

公教退撫新制從明年7月1日起實施，採確定提撥制，提撥費率為本俸二倍的15％。全國教師工會總聯合會今天召開記者會表示，私校老師現行的退撫提撥率僅12％，政府應修法調整為15％，以讓私校教師退休後可以得到公校教師一樣的生活保障。

公教退撫新制明年7月1日實施，未來新進的公教人員將適用。現行私校退撫制度就是採確定提撥制，公教退撫新制將跟進，但兩邊的提撥率卻不一樣，可能造成私校教師退休金僅是公校教師8成的狀況。

全教總理事長侯俊良表示，確定提撥制是將提撥費用進入到個人專戶，不至於出現基金破產問題，但此一制度相較於確定給付制，則有保障不足與長壽風險的問題，因此在制定提撥費率時，必須調高提撥費率才可以解決問題。

全教總副秘書長張旭政指出，公校教師和私校教師的差別僅在於雇主，公校是政府機關，私校是財團法人，其餘方面在法制上幾乎一體適用，無論是教師資格、教師待遇、工作權利和義務幾乎都一樣。

張旭政說，私校因為大環境變化而導致的苦果，已經讓私校教師面臨工作增加，待遇反而減少的狀況，倘若政府在制度上讓私校教師矮一截，則不啻是認為私校教師為二等教師，對私校教師落井下石，就同樣為教育付出心力和貢獻的私校教師而言，簡直是情何以堪！

馬偕醫學院醫學系微免學科副教授、台灣私立學校教育產業工會理事長林克亮說，關於退休後的所得替代率，年改會原稱所有職業人員的目標是60％至70％，但目前私校公保＋退撫新制的替代率平均僅38％，實在太低。

全教總呼籲政府應修訂《學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例》，將提撥費率從現行的12％調整為15％，增加的3個百分點分別由政府、學校及教師各負擔1個百分點。