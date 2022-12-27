公教退撫新制從明年7月1日起實施，採確定提撥制，提撥費率為本俸二倍的15％。全國教師工會總聯合會今天召開記者會表示，私校老師現行的退撫提撥率僅12％，政府應修法調整為15％，以讓私校教師退休後可以得到公校教師一樣的生活保障。
公教退撫新制明年7月1日實施，未來新進的公教人員將適用。現行私校退撫制度就是採確定提撥制，公教退撫新制將跟進，但兩邊的提撥率卻不一樣，可能造成私校教師退休金僅是公校教師8成的狀況。
全教總理事長侯俊良表示，確定提撥制是將提撥費用進入到個人專戶，不至於出現基金破產問題，但此一制度相較於確定給付制，則有保障不足與長壽風險的問題，因此在制定提撥費率時，必須調高提撥費率才可以解決問題。
全教總副秘書長張旭政指出，公校教師和私校教師的差別僅在於雇主，公校是政府機關，私校是財團法人，其餘方面在法制上幾乎一體適用，無論是教師資格、教師待遇、工作權利和義務幾乎都一樣。
張旭政說，私校因為大環境變化而導致的苦果，已經讓私校教師面臨工作增加，待遇反而減少的狀況，倘若政府在制度上讓私校教師矮一截，則不啻是認為私校教師為二等教師，對私校教師落井下石，就同樣為教育付出心力和貢獻的私校教師而言，簡直是情何以堪！
馬偕醫學院醫學系微免學科副教授、台灣私立學校教育產業工會理事長林克亮說，關於退休後的所得替代率，年改會原稱所有職業人員的目標是60％至70％，但目前私校公保＋退撫新制的替代率平均僅38％，實在太低。
全教總呼籲政府應修訂《學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例》，將提撥費率從現行的12％調整為15％，增加的3個百分點分別由政府、學校及教師各負擔1個百分點。
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