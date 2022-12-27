「企業存在的目的是為了讓社會更好」信義企業集團創辦人周俊吉日前參與天下雜誌「聽天下永續會」podcast專訪提到社區一家計畫18年的點滴日常，不僅支持368鄉鎮社區營造組織茁壯，去年更成立台灣地方創生基金會，1年來已集結140個創生團隊，協助對接資源，並發布地方創生體檢報告，為台灣創生環境診斷痛點、找解方，讓台灣更好。

2004年信義房屋開始社會實驗行動方案「社區一家」計畫，資助民間改造社區，讓家的概念擴及社區，18年來，全台368鄉鎮都來提案，甚至不論國籍，都願意為台灣付出心力。

周俊吉表示，社區一家的點滴日常，獲得同仁高度認同，「每年的永續志工比演唱會門票還難搶」社區一家計畫支持的彰化花樹銀行邀請同仁復育台灣原生種、野放皇蛾，每年的名額有限，只要一開放報名，同仁戰戰兢兢守在電腦前，就怕手速、網速比人慢錯失機會；信義房屋集賢會會長王九思表示，「這是比賺錢更有意義的事情」到偏鄉服務，獲得的心靈富足，讓他可以轉換為工作的正面能量，一起讓台灣這片土地更好。

不僅如此，社區一家計畫也讓客戶很有感，社區一家計畫支持的巫婆媽媽沈采蓉不僅在社區說故事，維繫當地居民情誼，更免費教導有興趣的人如何說故事，去年信義房屋全台30名房仲在線上聽他的說故事技巧，學得心法後，進而在社區服務向客戶小孩說故事，不僅增進親子互動，也從故事中去引導孩子對地球的永續作為，教育從小扎根；過去志工活動也曾帶客戶至雲林古坑國小採橘義賣，不僅幫助當地果農，所得也用於偏鄉教育，信義房屋同仁除了協助採收，更認購橘子給客戶，讓客戶為幫助當地居民盡一份心力。

去年信義房屋40周年創立台灣地方創生基金會，希望在社區一家多年基礎下，為社造組織建立商業模式，為台灣創建一個生生不息的地方創生生態系。

適逢台灣地方創生基金會成立一周年，發表首份地方創生體檢報告，針對全台地創團隊針對組織樣態、服務內容營收、營運願景、疫情挑戰、政府資源五大面向進行調查。

調查發現，超過三分之一的團隊成立時間在5年內，佔受訪團隊的35.1％，成立時間為6-10年，占29.8％，正顯示創生團隊多為新成立組織，而創生團隊不限年輕人參與，負責人65歲以上佔24.2%，以「全齡共創」為特點，

此外，團隊提供的產品與服務前三大排名為「觀光旅遊規劃」、「農產品整合行銷」、「環境教育、友善農業」，多顯現獨特在地性；而在發展痛點上，人才與資金是關乎企業永續發展的兩大關鍵資源，調查中顯示，有7成的創生團隊認為最大的營運困境為「人才不足」，如何留才與吸引人才，也將成為台灣地方創生基金會下一階段的工作重點。

信義房屋表示，去年在疫情嚴峻之際成立台灣地方創生基金會，就是希望與政府資源互補，集結民間關注地方創生的力量，此份報告對政府未來政策發展、了解地創樣貌或是提供地創團隊營運規劃，甚至企業ESG投入策略，都可找到多元解方。