在哈利與梅根缺席下 英國王室成員度過了第一個沒有女王的耶誕節

梅根和哈利因為和王室不合，選擇遠走美國，最近又因為透過網飛（Netflix）紀錄片連連出擊，對王室批評不斷，使雙方關係更加緊張。

儘管他們沒有參加今年的王室耶誕活動，和家人交換禮物，但據說梅根2017年12 月剛宣布與哈利訂婚，想要讓威廉留下深刻的印象時，送了他一份「殺手級」耶誕禮。

據《紐約郵報》（New York Post）和天空新聞（Sky News）網26日報導，王室專家史柯比（Omid Scobie）和杜蘭朵（Carolyn Durand）在2020年出版的《尋找自由》（Finding Freedom）一書中透露，長久以來，王室成員一直有在耶誕節互相交換「便宜又有噱頭」禮物的傳統。

而梅根當時最大的挑戰，就是找到新奇，並能逗樂未來夫家的耶誕禮物。而她幫威廉挑了一支上面浮雕了「麥片殺手」字樣的湯匙。據說威廉對這一語雙關的禮物留下深刻的印象，並感到驚喜不已，而那也是梅根第一次和王室成員共度耶誕。

至於女王當時收到的，則是會唱歌的倉鼠玩具。據王室內部消息人士向《浮華世界》（Vanity Fair）透露，「那真的很有趣，尤其是當柯基犬想要咬住玩具時。而她（女王）則大笑道，『它們可以和我的狗作伴！』」

然而，梅根和哈利淡出英國王室將近3年後，由於怨言不斷，使彼此的關係每下愈況，今年他們雙雙缺席王室在山均漢姆莊園的慶祝活動。據說兩人在紀錄片播出後，如今和王室的關係跌落谷底。