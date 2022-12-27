一名開設餐廳的范姓男子，雇用一名未成年少女當店員，藉機趁著帶少女外出添購食材以及在廚房獨處時，強行撫摸少女的胸部、臉、私密處等，還當場對少女「喇舌」，前後共犯案30次。法官數罪併罰，判他有期徒刑2年，得易科罰金72萬元。

根據判決，范男於民國102年1月至5月間，僱用少女小美在其所經營的餐廳兼職打工，但范男自102年2月至同年5月間，用前往大賣場採購食材之名義，搭載小美前往彩虹河濱公園場外停車場，趁無人之際，當場親吻小美耳朵、臉部，還噁心的「喇舌」，並撫摸胸部、臀部及下體10次。

甚至還有1次，范男手拉小美手部撫摸自己生殖器，又在餐廳廚房內，趁無人在場時，用相同的侵害手法，對小美進行猥褻20次，小美是後決定不隱忍報警提告。

法官審理後認為，審酌被告明知小美並未成年，竟然對她先後為30次猥褻，影響女方身心、人格發展之健全；但念在范男坦認犯行，又考量范男有意與小美和解，雖然雙方達成協議，卻因道歉文內容落差太大,，致未成達成和解，而被告於本院審理期日再度表示願就此部分犯行向小美道歉

法官依29個「對14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪」各判范有期徒刑5月，依1個「對14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪」判范有期徒刑6月，訂一執行刑。可上訴。