總統蔡英文今（27）日將召開國安高層會議，義務役拍板延長至一年。外界好奇，新北市長侯友宜如何看待此事，他今表示，「和平穩定」是政府責無旁貸的責任，政府的政策路線正本清源，才是令人民安心的首要任務，這才是最重要的關鍵。