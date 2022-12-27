總統蔡英文今（27）日將召開國安高層會議，義務役拍板延長至一年。外界好奇，新北市長侯友宜如何看待此事，他今表示，「和平穩定」是政府責無旁貸的責任，政府的政策路線正本清源，才是令人民安心的首要任務，這才是最重要的關鍵。

兵役延長將拍板 士兵月薪增至20320元 朝野立委反應曝光
傳兵役延長送立院將改審查 在野轟：政治考量
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