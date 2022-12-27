蔡英文拍板延長兵役 侯友宜：正本清源才令人民安心 10:582022/12/27 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文今（27）日將召開國安高層會議，義務役拍板延長至一年。新北市長侯友宜表示，「和平穩定」是政府責無旁貸的責任，政府的政策路線正本清源，才是令人民安心的首要任務。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文今（27）日將召開國安高層會議，義務役拍板延長至一年。外界好奇，新北市長侯友宜如何看待此事，他今表示，「和平穩定」是政府責無旁貸的責任，政府的政策路線正本清源，才是令人民安心的首要任務，這才是最重要的關鍵。 兵役延長將拍板 士兵月薪增至20320元 朝野立委反應曝光 傳兵役延長送立院將改審查 在野轟：政治考量 70間日照中心達標 侯：2025年拚百間 #蔡英文 #兵役延長 #侯友宜 #和平穩定 #國安會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兵役延長將拍板 吳怡農回應了：全力確保役男平安回家 09:352022/12/27 政治 6都市長最新網路民調！「他」一進榜就奪冠破萬人暴動了 07:572022/12/27 政治 兵役延長拉國會背書 擬查照改審查 04:102022/12/27 政治要聞 蔡英文今准媒體提問 ptt「酸民」集體暴動了 07:512022/12/27 政治 擬將兵役延長改交立院審查 王鴻薇批：蔡政府眼裡只有選舉 11:072022/12/26 政治 兵役延長送立院審查？ 郭正亮揭柯建銘怪招：要把國民黨拉下水 19:112022/12/26 政治 蔡英文竟然不躲了！羅智強狠酸喊：當虛位總統貢獻最大 08:362022/12/27 政治 兵役延長查照改審查？趙少康：推給在野黨是懦夫 13:302022/12/26 政治 王世堅送蔣中正照 勉蔣萬安沒犯錯空間 04:102022/12/27 政治要聞 兵役延長前夕蔡英文竟PO這文 2.5萬人狂表態他怒問一句 08:292022/12/27 政治 兵役延長查照改審查 曾銘宗轟民進黨敢做不敢當 13:552022/12/26 政治 才爆蔡英文喊國安會議無聊 學者又揭林鶴明雙標腦補語錄 18:522022/12/26 政治 獨》延長兵役11月已拍板卻不敢說 軍方曝「與府院有關」內幕 09:102022/12/27 政治 義務役延長為1年 94年次適用 04:102022/12/27 政治要聞 蔡英文明開記者會做一事等於讀稿 媒體人：別忘了賴清德「這段話」 16:332022/12/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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