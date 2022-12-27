男星朱孝天因拍攝拍攝偶像劇《流星花園》，與該劇另外三位男主角言承旭、吳建豪、周渝民組成男團F4，日前他與太太韓雯雯出演大陸實境節目，談及兩人結婚多年未生孩子的原因是他患有遺傳性疾病，不捨孩子受苦，而他最後也感謝妻子一直在自己身邊。

朱孝天與太太韓雯雯日前加入大陸實境節目《哎呀好身材4》，節目中兩人分享許多夫妻相處日常，也藉此談到兩人生孩子的問題，朱孝天表示，他要等到醫學進步的那天，原來他患有免疫系統疾病「纖維肌痛症」，一到冬天就會全身疼痛難耐，且這個疾病遺傳機率是八分之一，為了不讓孩子受苦，夫妻倆決定不生。

然而，節目中朱孝天在寫給妻子的信中，感謝老婆用她的愛經營這個家，之後他透露，其實兩人在一起時他相當猶豫，因為在生活上其實會有許多摩擦產生，且他當時已經一個人生活一段時間了，接著他眼眶泛淚提到他曾想過放棄這段感情，但妻子「總是很執著地說她不要放棄，她覺得我們應該就是一輩子」讓他非常感動，謝謝妻子當初沒放棄他，讓他下定決心陪妻子到底。

事實上，演藝圈除了朱孝天外，演員蔡淑臻與美國歌手女神卡卡也有罹患「纖維肌痛症」，讓她們曾經一度暫別演藝圈，該疾病由於好發於女性，因此又稱為「公主病」，其症狀為長期感到身體多處莫名感到疼痛，許多地方只要輕輕一碰，就會痛到受不了，而目前治療方法，包括藥物治療、非藥物治療與生活上的調整。