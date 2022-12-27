台北市長蔣萬安27日上午主持上任來第一場市政會議，並且開放媒體拍攝第一案執行情形報告，由研考會報告「消防局、都發局及警察局前往日本參訪311災後政府協助復興過程」，研考會認為已依照前市長柯文哲指示，歸由消防局納入局長交接事項，建議解除列管，蔣萬安也在首案提出四字「同意備查」結束第一案討論。

蔣萬安今上午主持上任來第一場市政會議，會前接受媒體訪問，談及昨日晨會的討論內容及結論，蔣萬安表示，主要討論到接下來的跨年活動、農曆春節以及燈會，跨年包括交通人流動線規劃、整體垃圾清運以及這幾天確診數上升，皆會要求相關單位作妥適計畫。

至於今日的市政會議討論的方向，蔣萬安表示，針對重大市政議題討論、交換意見，尤其是這幾天疫情確診數攀升，疫情可能更嚴峻，會請相關單位報告接下來跨年以及大型聚會做相關規劃。

研考會也報告第一案，是由柯文哲於上週市政會議裁示列管項目，為「消防局、都發局及警察局前往日本參訪311災後政府協助復興過程」，柯文哲裁示要綜合整理建議事項供各局處知悉，並請研考會列管納入交接事項。

研考會於會議中指出，已分辦消防局並納入局長交接事項，因此建議新任市長解除列管，研考會同時也向蔣萬安及各局處首長說明未來市政會議指示事項的運作方式， 除了宣示事項不會分辦外，針對各局處指示事項都會分辦局處，若有案子無法如期結案，會提出預警性報告，並由局處報告延宕原因。 蔣萬安聽取完報告後，以四字「同意備查」結束第一案討論。

另外跨年晚會是否會邀請新北市長侯友宜前來參加，蔣萬安笑稱，在交接第一天就有邀請前市長柯文哲，新北部分據他了解，也有跨年活動，因此是否邀請侯市長，要尊重新北市政府安排。

至於元旦當天是否會前往總統府參加升旗典禮，以及是否有其他行程規畫，蔣萬安表示，目前還沒有收到總統府正式邀請，如果收到會出席，現在也有很多活動邀約，都在彙整中，會按照當天行持安排跟大家報告。